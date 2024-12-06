У Хмельницькому Фонд держмайна запропонував орендувати нерухомість площею 1 кв м. (фото)

Початкова вартість нерухомості становить 176 грн, проте з усіма зборами та внесками ця сума становитиме понад 6,7 тис. грн.

У Хмельницькому регіональне відділення Фонду державного майна України запропонувало через аукціон орендувати частину приміщення площею один квадратний метр. Відповідне оголошення про аукціон оприлюднене на сайт e-tender.

Орендувати один квадратний метр пропонується на першому поверсі будівлі магазину за адресою: вул. Івана Франка, 55.

Розташування нерухомості на мапі Фото: Скриншот

Аукціон стартуватиме 7 січня та розпочнеться з ціни у 176 грн 22 коп, а розмір одного кроку становитиме 1,76 грн або 1% від початкової суми.

Водночас переможцю аукціону потрібно буде додатково сплатити 710 грн реєстраційного внеску, а також 6 056 грн — гарантійного внеску.

Умови тендеру Фото: Скриншот

Обмежень цільового призначення виставленої на аукціон нерухомості немає, проте з фото, які оприлюднені у заявці, незрозуміло де саме Фонд держмайна пропонує орендувати частину приміщення.

Фото: Фонд держмайна

На двох фотографіях показано зовнішній вигляд будівлі, а на третій — будівля зсередини. Але там лежить багато сторонніх речей і не можна зрозуміти, з якого боку саме приміщення здається в оренду.

Нагадаємо, 5 грудня "5 канал" повідомив, що МВС планує орендувати приміщення для сервісного центру в компанії, в якій можуть бути російські бенефіціари.

Фокус також писав про те, як у Києві бійцю "Азову" Радиславу Филько відмовили в оренді квартири через протези на ногах.