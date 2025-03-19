Падение акций Tesla: причины обвала и прогнозы аналитиков

В январе 2025 года продажи Tesla в Европе упали на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции компании уже поднимаются, а инвесторы, которые поставили на падение, заработали немалое состояние.

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За последние три месяца акции компании Tesla подверглись значительному падению, потеряв более 50% своей стоимости. Это привело к сокращению состояния генерального директора Илона Маска на более чем $100 миллиардов. Об этом пишет Economic Times.

Основные причины падения акций Tesla:

Снижение продаж на ключевых рынках:

Европа: В январе 2025 года продажи Tesla в Европе упали на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, компания под руководством Илона Маска зарегистрировала лишь 9 945 авто в январе, по сравнению с 18 161 в январе 2024 года, писал Bloomberg.

Китай: Китайский производитель электромобилей BYD представил новую ультрабыструю зарядку, усилив конкуренцию на китайском рынке, что негативно повлияло на позиции Tesla.

Политические факторы:

Илон Маск, занимая должность директора Департамента правительственной эффективности в администрации президента Дональда Трампа, оказался в центре политических споров. Это привело к протестам и бойкотам продукции Tesla, особенно в Европе, где его поддержка правых партий негативно сказалась на репутации компании.

Илон Маск Фото: Getty Images

Конкуренция и технологические вызовы:

Конкуренты, такие как китайская компания BYD, внедряют инновационные технологии, например, зарядные устройства, позволяющие полностью зарядить электромобиль за пять минут. Это усиливает давление на Tesla в отношении технологического лидерства.

Реакция инвесторов и аналитиков:

Инвестиционные компании снижают прогнозы по акциям Tesla. Например, RBC Capital Markets снизила целевую цену акций с $440 до $320, ссылаясь на проблемы с внедрением технологий автономного вождения и ростом конкуренции.

Прибыль для продавцов на понижение:

Инвесторы, которые делали ставки на падение акций компании Маска, заработали около $16 миллиардов за последние три месяца благодаря снижению стоимости акций Tesla вдвое, пишет Financial Times.

Трейдеры, получающие прибыль от падения цены акций, накопили бумажные прибыли с момента закрытия торгов 17 декабря 2024 года. Рыночная стоимость Tesla за этот период упала более чем на $700 млрд, что сократило состояние Маска более чем на $100 млрд.

"Tesla имела очень высокую ценность бренда, и Илон сумел полностью ее уничтожить", — сказал Пер Лекандер, управляющий партнер хедж-фонда Clean Energy Transition.

В марте Инвестиционная компания JPMorgan снизила прогнозную цену акций Tesla до конца года со $135 до $120, отметив в отчете: "Нам трудно припомнить что-то подобное в истории автомобильной индустрии, когда бренд потерял так много ценности так быстро".

Автомобиль Tesla

Взлет акций Tesla

Акции компании Tesla за последнюю неделю взлетели более чем на 13%. Причиной стали слухи о возможной сделке с японским автогигантом Nissan. Информация не подтвердились, однако из-за этого акции начали все больше покупать.

Параллельно с обсуждением возможного партнерства с Nissan компания Илона Маска заключила другой важный контракт: договоренность с американской компанией WattEV, которая получит 40 грузовиков Tesla Semi уже в 2026 году. Это свидетельствует о расширении Tesla на рынке грузовых перевозок и укреплении позиций среди крупных корпоративных клиентов.

Напомним, Илона Маска высмеяли республиканцы после взлома Х.

Также Фокус писал о том, какие авто покупают в мире в 2025 году.