Падіння акцій Tesla: причини обвалу та прогнози аналітиків

У січні 2025 року продажі Tesla в Європі впали на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Акції компанії вже піднімаються, а інвестори, які поставили на падіння, заробили чималі статки.

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За останні три місяці акції компанії Tesla зазнали значного падіння, втративши понад 50% своєї вартості. Це призвело до скорочення статків генерального директора Ілона Маска на понад $100 мільярдів. Про це пише Economic Times.

Основні причини падіння акцій Tesla:

Зниження продажів на ключових ринках:

Європа: У січні 2025 року продажі Tesla в Європі впали на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За даними Європейської асоціації виробників автомобілів, компанія під керівництвом Ілона Маска зареєструвала лише 9 945 авто у січні, порівняно з 18 161 січнем 2024 року, писав Bloomberg.

Китай: Китайський виробник електромобілів BYD представив нову ультрашвидку зарядку, посиливши конкуренцію на китайському ринку, що негативно вплинуло на позиції Tesla.

Політичні фактори:

Ілон Маск, обіймаючи посаду директора Департаменту урядової ефективності в адміністрації президента Дональда Трампа, опинився в центрі політичних суперечок. Це призвело до протестів та бойкотів продукції Tesla, особливо в Європі, де його підтримка правих партій негативно позначилася на репутації компанії.

Ілон Маск Фото: Getty Images

Конкуренція та технологічні виклики:

Конкуренти, такі як китайська компанія BYD, впроваджують інноваційні технології, наприклад, зарядні пристрої, що дозволяють повністю зарядити електромобіль за п'ять хвилин. Це посилює тиск на Tesla щодо технологічного лідерства.

Реакція інвесторів та аналітиків:

Інвестиційні компанії знижують прогнози щодо акцій Tesla. Наприклад, RBC Capital Markets знизила цільову ціну акцій з $440 до $320, посилаючись на проблеми з впровадженням технологій автономного водіння та зростанням конкуренції.

Прибуток для продавців на пониження:

Інвестори, які робили ставки на падіння акцій компанії Маска, заробили близько $16 мільярдів за останні три місяці завдяки зниженню вартості акцій Tesla удвічі, пише Financial Times.

Трейдери, які отримують прибуток від падіння ціни акцій, накопичили паперові прибутки з моменту закриття торгів 17 грудня 2024. Ринкова вартість Tesla за цей період впала більш ніж на $700 млрд, що скоротило статки Маска на понад $100 млрд.

"Tesla мала дуже високу цінність бренду, і Ілон зумів повністю її знищити", – сказав Пер Лекандер, керівний партнер хедж-фонду Clean Energy Transition.

У березні Інвестиційна компанія JPMorgan знизиkf прогнозну ціну акцій Tesla до кінця року зі $135 до $120, зазначивши у звіті: "Нам важко пригадати щось подібне в історії автомобільної індустрії, коли бренд втратив так багато цінності так швидко".

Автомобіль Tesla

Зліт акцій Tesla

Акції компанії Tesla за останній тиждень злетіли на понад 13%. Причиною стали чутки щодо можливої угоди з японським автогігантом Nissan. Інформація не підтвердилися, проте через це акції почали все більше купувати.

Паралельно з обговоренням можливого партнерства з Nissan компанія Ілона Маска уклала інший важливий контракт: домовленість з американською компанією WattEV, яка отримає 40 вантажівок Tesla Semi вже у 2026 році. Це свідчить про розширення Tesla на ринку вантажних перевезень та зміцнення позицій серед великих корпоративних клієнтів.

Нагадаємо, Ілона Маска висміяли республіканці після злому Х.

Також Фокус писав про те, які авто купують у світі у 2025 році.