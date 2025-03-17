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Авто

Кросовери та пікапи: які авто купують у світі в 2025 році (фото)

Toyota RAV4, найпопулярніші авто у світі, найпопулярніше авто у світі
Фото: Toyota | Кросовер Toyota RAV4 вийшов у лідери світового авторинку

У десятці найпопулярніших авто у світі — одразу вісім моделей підвищеної прохідності. Минулорічний лідер Tesla Model Y випав із трійки кращих.

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У 2025 році найбільшим попитом у світі користуються моделі підвищеної прохідності. Про це свідчить статистика глобальних продажів авто, опублікована на сайті Focus2move.

Toyota Corolla, найпопулярніші авто у світі Fullscreen
Toyota Corolla посіла друге місце в глобальному рейтингу продажів
Фото: Toyota

У січні 2025 року в десятці лідерів світового авторинку – одразу вісім моделей підвищеної прохідності: шість кросоверів та два пікапи. Виняток становлять лише Toyota Corolla та Camry.

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Примітно, що минулорічний лідер Tesla Model Y стрімко втрачає в популярності. Продажі електрокара останнім часом знижуються по всьому світу. У січні вони впали на 19,6% і модель опустилася на четверту позицію.

Натомість лідерство повернула собі Toyota, адже в топ 10 моделі японського бренду займають перші два місця. Найпопулярніше авто у світі – кросовер Toyota RAV4.

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Tesla Model Y, найпопулярніші авто у світі Fullscreen
Tesla Model Y різко втрачає в популярності
Фото: Tesla

Найпопулярніші авто у світі за січень 2024 року:

  1. Toyota RAV4 – 73 907 од. (-11,4%).
  2. Toyota Corolla – 70 822 од. (-26,4%).
  3. Ford F-Series – 69 805 од.(+42,5%).
  4. Tesla Model Y – 64 400 од. (-19,6%).
  5. Honda CR-V – 53 492 од. (-25,2%).
  6. Volkswagen Tiguan – 46 093 од. (+10,6%).
  7. Chevrolet Silverado – 44 686 од. (-8,8%).
  8. Hyundai Tucson – 44 623 од. (-9,8%).
  9. Toyota Camry – 43 455 од. (-8,1%).
  10. Kia Sportage – 39 333 од. (-7,7%).

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Також ми писали, що Ford відмовляється від популярної моделі.

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