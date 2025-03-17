Кросовери та пікапи: які авто купують у світі в 2025 році (фото)

У десятці найпопулярніших авто у світі — одразу вісім моделей підвищеної прохідності. Минулорічний лідер Tesla Model Y випав із трійки кращих.

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У 2025 році найбільшим попитом у світі користуються моделі підвищеної прохідності. Про це свідчить статистика глобальних продажів авто, опублікована на сайті Focus2move.

Toyota Corolla посіла друге місце в глобальному рейтингу продажів Фото: Toyota

У січні 2025 року в десятці лідерів світового авторинку – одразу вісім моделей підвищеної прохідності: шість кросоверів та два пікапи. Виняток становлять лише Toyota Corolla та Camry.

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Примітно, що минулорічний лідер Tesla Model Y стрімко втрачає в популярності. Продажі електрокара останнім часом знижуються по всьому світу. У січні вони впали на 19,6% і модель опустилася на четверту позицію.

Натомість лідерство повернула собі Toyota, адже в топ 10 моделі японського бренду займають перші два місця. Найпопулярніше авто у світі – кросовер Toyota RAV4.

Tesla Model Y різко втрачає в популярності Фото: Tesla

Найпопулярніші авто у світі за січень 2024 року:

Toyota RAV4 – 73 907 од. (-11,4%). Toyota Corolla – 70 822 од. (-26,4%). Ford F-Series – 69 805 од.(+42,5%). Tesla Model Y – 64 400 од. (-19,6%). Honda CR-V – 53 492 од. (-25,2%). Volkswagen Tiguan – 46 093 од. (+10,6%). Chevrolet Silverado – 44 686 од. (-8,8%). Hyundai Tucson – 44 623 од. (-9,8%). Toyota Camry – 43 455 од. (-8,1%). Kia Sportage – 39 333 од. (-7,7%).

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