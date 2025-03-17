Кроссоверы и пикапы: какие авто покупают в мире в 2025 году (фото)

В десятке самых популярных авто в мире — сразу восемь моделей повышенной проходимости. Прошлогодний лидер Tesla Model Y выпал из тройки лучших.

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В 2025 году наибольшим спросом в мире пользуются модели повышенной проходимости. Об этом свидетельствует статистика глобальных продаж авто, опубликованная на сайте Focus2move.

Toyota Corolla заняла второе место в глобальном рейтинге продаж Фото: Toyota

В январе 2025 года в десятке лидеров мирового авторынка — сразу восемь моделей повышенной проходимости: шесть кроссоверов и два пикапа. Исключение составляют лишь Toyota Corolla и Camry.

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Примечательно, что прошлогодний лидер Tesla Model Y стремительно теряет в популярности. Продажи электрокара в последнее время снижаются по всему миру. В январе они упали на 19,6% и модель опустилась на четвертую позицию.

Зато лидерство вернула себе Toyota, ведь в топ 10 модели японского бренда занимают первые два места. Самое популярное авто в мире — кроссовер Toyota RAV4.

Tesla Model Y резко теряет в популярности Фото: Tesla

Самые популярные авто в мире за январь 2024 года:

Toyota RAV4 — 73 907 ед. (-11,4%). Toyota Corolla — 70 822 ед. (-26,4%). Ford F-Series — 69 805 ед.(+42,5%). Tesla Model Y — 64 400 ед. (-19,6%). Honda CR-V — 53 492 ед. (-25,2%). Volkswagen Tiguan — 46 093 ед. (+10,6%). Chevrolet Silverado — 44 686 ед. (-8,8%). Hyundai Tucson — 44 623 ед. (-9,8%). Toyota Camry — 43 455 ед. (-8,1%). Kia Sportage — 39 333 ед. (-7,7%).

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