Кроссоверы и пикапы: какие авто покупают в мире в 2025 году (фото)
В десятке самых популярных авто в мире — сразу восемь моделей повышенной проходимости. Прошлогодний лидер Tesla Model Y выпал из тройки лучших.
В 2025 году наибольшим спросом в мире пользуются модели повышенной проходимости. Об этом свидетельствует статистика глобальных продаж авто, опубликованная на сайте Focus2move.
В январе 2025 года в десятке лидеров мирового авторынка — сразу восемь моделей повышенной проходимости: шесть кроссоверов и два пикапа. Исключение составляют лишь Toyota Corolla и Camry.Важно
Примечательно, что прошлогодний лидер Tesla Model Y стремительно теряет в популярности. Продажи электрокара в последнее время снижаются по всему миру. В январе они упали на 19,6% и модель опустилась на четвертую позицию.
Зато лидерство вернула себе Toyota, ведь в топ 10 модели японского бренда занимают первые два места. Самое популярное авто в мире — кроссовер Toyota RAV4.
Читать также
Женщина нашла сумку в парке и не поверила своим глазам, заглянув внутрь (фото)
В Курской области заметили турецкий БТР, о поставках которого ВСУ не сообщалось (фото)
"Месть за родственника, пострадавшего 2 мая в Одессе": депутат назвал мотивы убийцы Ганула (видео)
"Переобулся" за секунду: росСМИ показали жителей Суджи, которые "жалуются" на ВСУ (видео)
Самые популярные авто в мире за январь 2024 года:
- Toyota RAV4 — 73 907 ед. (-11,4%).
- Toyota Corolla — 70 822 ед. (-26,4%).
- Ford F-Series — 69 805 ед.(+42,5%).
- Tesla Model Y — 64 400 ед. (-19,6%).
- Honda CR-V — 53 492 ед. (-25,2%).
- Volkswagen Tiguan — 46 093 ед. (+10,6%).
- Chevrolet Silverado — 44 686 ед. (-8,8%).
- Hyundai Tucson — 44 623 ед. (-9,8%).
- Toyota Camry — 43 455 ед. (-8,1%).
- Kia Sportage — 39 333 ед. (-7,7%).
Ранее Фокус рассказывал о самых дешевых новых автомобилях в Украине.
Также мы писали, что Ford отказывается от популярной модели.
Читать также
В Киеве заметили редкий заряженный Porsche 80-х (фото)
В Украине создали оригинальный электрический кабриолет в ретро-стиле за $5000 (видео)
Гость из 90-х: обнаружен 34-летний Volkswagen Passat B3 с пробегом 1270 км (видео)
Старый универсал Mercedes W124 ушел с молотка по цене нового "Гелендвагена" (фото)