Сделано в Украине: какое отечественное вооружение и технику получила армия в первые дни войны

Предприятия "Укроборонпрома" активно поставляют вооружение и военную технику в подразделения силовых структур.

Защитники Украины получают современные образцы вооружений и военной техники отечественного производства. Государственный концерн "Укроборонпром" на официальном сайте отчитался за свою роботу на протяжении первых 100 часов войны.

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В частности, за этот период в подразделения Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Территориальной обороны ВС Украины и других силовых структур передали:

военной техники, в том числе танков, БМП, БТР и бронеавтомобилей – более 50 ед.

специальной, грузовой и легковаой автомобильной техники – 45 ед.

минометов и гранатометов – 574 ед.

другого вооружения разных систем и калибров – более 170 ед.

ракет – около 600 ед.

других боеприпасов – 105 тыс. ед.

взрывных устройств – 12 тыс. ед.

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Кроме того, принято решение, что предприятия "Укроборонпрома" будут ремонтировать и возвращать в строй не только украинскую, но и трофейную технику. Соответствующей договоренности достигли с Генеральным штабом ВСУ.

Ранее Фокус сообщал, что КрАЗ безвозмездно передал армии бронеавтомобили на сумму в миллион долларов.