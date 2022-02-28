Зроблено в Україні: яке вітчизняне озброєння та техніку отримала армія в перші дні війни

Підприємства "Укроборонпрому" активно поставляють озброєння та військову техніку до підрозділів силових структур.

Захисники України одержують сучасні зразки озброєнь та військової техніки вітчизняного виробництва. Державний концерн "Укроборонпром" на офіційному сайті прозвітував про свою роботу протягом перших 100 годин війни.

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Зокрема, за цей період до підрозділів Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Територіальної оборони ЗС України та інших силових структур передали:

військової техніки, зокрема танків, БМП, БТР та бронеавтомобілів — понад 50 од.

спеціальної, вантажної та легкової автомобільної техніки — 45 од.

мінометів та гранатометів — 574 од.

іншого озброєння різних систем та калібрів — понад 170 од.

ракет — близько 600 од.

інших боєприпасів — 105 тис. од.

вибухових пристроїв — 12 тис. од.

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Крім того, прийняли рішення, що підприємства "Укроборонпрому" ремонтуватимуть і повертатимуть до ладу не лише українську, а й трофейну техніку. Такої домовленості досягли із Генеральним штабом ЗСУ.

Раніше Фокус повідомляв, що КрАЗ безоплатно передав армії бронеавтомобілі на суму мільйон доларів.