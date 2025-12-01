Рецепт победы Украины от Залужного: 10 способов сделать войну намного дороже для врага, чем для нас
Украина не победит, если не сделает войну намного дороже для РФ, чем для себя, утверждает экономист Андрей Длигач вслед за Валерием Залужным. В частности, нужно добиться соотношения жертв больше чем 1:6, и примерно такого же уровня других потерь...
Сделать войну намного дороже для врага, чем для нас самих
Два важных момента из статьи Валерия Залужного на LIGA.net.
Первый — это деконструкция Российской империи.
Второй: сделать войну намного дороже для врага, чем для нас.
Первый пункт — это grand strategy. Второй — это о стратегической обороне, о создании условий, при которых враг не просто не будет достигать собственных целей, а не будет иметь на это перспектив.
И да, это в большой степени о координации усилий: военных, внутриполитических, дипломатических, экономических.
Это значит:
1. Соотношение потерь 1 к 3 или даже 1 к 6 является катастрофическим для нас.
Мобилизационный потенциал врага, по нашему моделированию, почти в 6 раз выше (4,5 млн против 25 млн). Но не стоит мерить соотношением по многим причинам. Враг импортирует ресурс — из КНДР, Африки, Азии. Враг массово использует заключенных и социально уязвимых, не заботясь об их жизни. В конце концов, мясные штурмы стоят врагу гораздо дешевле с точки зрения человеческого капитала (качественно, не количественно), чем наши штурмовые действия по восстановлению контроля, где участвуют лучшие.
2. Показатель, где мы преобладаем — это процент раненых, кто выживает и кто возвращается в строй. Но и в этой теме есть потенциал.
3. Стоимость выстрела. Нет детальной картины, однако как в системах противодействия (РЭБ, ПВО, ПРО), так и в активных системах (БПЛА, ракеты, робототехника, механизированная техника, самолеты, артиллерия) мы сейчас имеем в среднем более высокую себестоимость использования/выстрелов. Статистика, при которой один выстрел 155 мм стоит нам и союзникам от $3000 до $6000, а врагу от $450 до $600.
4. Военные бюджеты. Разница также несоизмерима, даже с учетом того, что наши союзники передают ежегодно техники, сервисов и других видов военной помощи на сумму, сопоставимую с военным бюджетом (2022 — 37,7 млрд евро; 2023 — 49,6; 2024 — 42,0). Однако этого явно недостаточно для обеспечения эффективной стратегической обороны.
5. Военное производство. Был период (2023-2024), когда за счет адаптивности и скорости мы выигрывали гонку технологий в разработках, производстве и внедрении. Однако сейчас Россия догнала по адаптивности и опережает по масштабированию.
С 2023 года мы пытаемся убедить в необходимости иметь длинные (3-5 лет) контракты (с учетом адаптивности) и в открытии экспорта. Экспортируя то, что устаревает, мы не рискуем. Наоборот, мы получаем ресурс для масштабирования производств и улучшения разработок. Экспорт можно организовывать на замену доступа к компонентной базе — и это будет двойным выигрышем.
Нужно меньше конкуренции (читай — коррупции) и больше содружества. Открытие старых советских патентов для проверенных производителей и разработчиков (они точно не тайна, потому что есть у врага).
Масштабирование (при сохранении распределенности и безопасности производств) должно стать важной задачей.Важно
6. Человеческий капитал.
Провал подхода в мобилизации является следствием целого ряда ошибок.
А) Ошибочная идея в финансировании зарплат защитников. Государство взяло на себя обязательства, которые не может нести. И пока это не взяли на себя партнеры. Соответственно, увеличивать зарплаты военным нет возможности. Да и расходы наших военных не способствуют экономическому росту, потому что значительная часть идет в докупку амуниции, покупку долларов, гемблинг и тому подобное. Что стоило делать: обеспечить семьи, обеспечить военных качественной амуницией, существенно увеличить обязательства страны по пожизненному обеспечению ветеранов и семей (акции государственных банков и участие в распределении минеральных ресурсов и т.д.).
Б) Система управления войском. Доказано, что рекрутинг в подразделениях, где ценят жизнь, где понятен командир и система управления, где высокий уровень обеспеченности намного более эффективен, чем бусификация в пользу увеличения тыловых структур или количества СЗЧ.
В) Система бронирования критического персонала предприятий дала бы около 250 млрд грн в год, что могло бы обеспечить достаточный ресурс для усиления рекрутинга. Конечно, эта идея должна была бы дополняться возможностью ротационного формата с частичной демобилизацией (например, 2 года в ВСУ — 2 года на гражданской работе).
7. Санкции. Похожими на сокрушительные санкции стали только сейчас. До сих пор введено лишь около 80% санкций из перечня, который мы разработали в феврале-марте 2022 года.
8. Масштаб использования западного оружия.
Адаптивность врага сводит на нет использование быстро устаревающего оружия. 20 Abrams, 20 F-16, 24 Himars, 100 ATACMS, 3 Patriot и так далее — все, что мы получали в небольшом количестве, существенно не меняло ситуацию (возможно, за исключением Himars в 2023), но давало врагу возможность адаптироваться: изменить логистику (вынести ключевые пункты за 70 км от фронта), изменить логику применения ракет и "шахедов" и так далее.
Кратковременное, но значительное технологическое преимущество позволило бы наносить врагу поражение, достаточное для прекращения войны и освобождения территорий. Но такого технологического преимущества мы не имели, практически всегда оставаясь в роли догоняющих. Даже сейчас вполне возможный эффективный сценарий применения Taurus и Tomahawk вместе с другой и украинской дальнобойной техникой по критической части из 1500 потенциальных целей в РФ — отложен.
9. Уязвимость экономики.
Враг воюет на нашей территории. И мы преимущественно воюем на нашей территории.
Враг захватывает украинцев на оккупированных территориях и использует их в ведении боевых действий.
Враг захватывает наши ресурсы. Уничтожает наши предприятия.
Влияние войны на украинскую экономику значительно выше, чем на российскую (даже с учетом санкций).
В дополнение к пунктам 7 и 8 мы должны сломать тренд экономического упадка самой Украины. Чтобы не было манипуляций цифрами — рост ВВП в пределах 3%, то есть медленнее мирового, это не рост. Нам нужно обеспечить страхование инвестиций, доступ к капиталу, либерализацию и приватизацию, исправление ситуации с таможней и тому подобное. Верховенство права — не в презентациях, а по факту. А не рост налоговой нагрузки. Не ограничения, а свободы. Только так мы можем доказать, что обстрелы украинской инфраструктуры не снижают инвестиционную привлекательность. Однако в терминах антихрупкости государственная власть пока не мыслит.
10. Развитие человеческого капитала.
Да, тревожность, страх доминирует. Ментальное здоровье, а следом и физическое (в том числе ожидаемая продолжительность жизни) существенно ухудшаются. 9 млн украинцев не вовлечены в экономическую активность. Коэффициент фертильности упал до 0,8 (нужно — 2,1+ или хотя бы 1,5). Молодежь думает о выезде. Предприниматели инвестируют за пределами Украины.
И все это не только и не столько из-за войны, сколько из-за потери ощущения светлых перспектив.
Государство не формирует и не продвигает Визию Украины. Не сотрудничает. Соответственно, уровень оптимизма критически низкий. Соответственно — срачи вместо консолидации.
В каждом из перечисленных пунктов война стоит нам дороже, чем врагу. И это надо изменить.
Когда мы все это проговаривали на встречах с бывшим уже главой ОП, то слышали примерно следующее:
- "Мы уже фактически победили, скоро в этом убедитесь и вы".
- "Экспортировать оружие нельзя, потому что нужно самим".
- "Экономическое бронирование не обсуждается".
- "Вывоз инженерных команд в другие страны не вижу".
Надеюсь, Президент примет правильное решение и в каждой из указанных тем больше не будет кулуарных решений или карманных Советов.
Единственный способ победить врага — быть иными, чем он.
Открытыми, человечными, вызывать доверие, действовать быстро, не бояться больших смелых действий.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно