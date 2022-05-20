Долар по 40: у Раді прогнозують зростання курсу найближчими тижнями

Заступник голови фінансового комітету, нардеп Железняк заявив, що падіння гривні пов'язане із заблокованим через війну експортом і нестачею грошей.

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Найближчими тижнями курс долара на українському валютному ринку зросте до 40 грн за $1. Причиною тому є заблокований на тлі повномасштабної війни експорт українських товарів, а також брак грошей у держави. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат із фракції "Голос", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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За даними сайту "Мінфін", курс на "чорному" ринку в Києві становить станом на 11:23:

Долар: покупка — 35,50 грн, продаж 36 грн;

Євро: покупка — 37 грн, продаж 38 грн.

"Це результат заблокованого експорту та … нестачі грошей, яка благополучно покривається емісією Нацбанку", — написав Железняк.

При цьому парламентарій застерігає від звинувачень у бік НБУ, оскільки регулятор, за словами Железняка, просто змушений покривати нестачу грошей за допомогою випуску більшої кількості гривні на ринок.

"Отже скоро надрукують ще більше. Тому курс 40 грн за долар питання лише часу. Причому тижнів", — прогнозує політик.

Нардеп додав, що за зростанням курсу на іноземні валюти зростуть і споживчі ціни на низку товарів — від палива до хліба.

Через деякий час Железняк опублікував ще один пост на цю тему, оскільки, за його словами, попередня публікація викликала "паніку".

Зокрема, за словами парламентаря, Нацбанк працює для того, щоб курс був кращим, проте для цього державі необхідно вжити низку додаткових заходів: розібратися в причинах негативного зовнішнього балансу торгівлі, посилити контроль над митницею, розглянути можливість дозволу виїзду за кордон для українців, які здатні привозити додому виторг у валюті, переглянути список критичного імпорту тощо.

"Варіант засунути голову, як страус, у пісок і чекати, що ситуація покращиться, — найневдаліший", — додав народний депутат.

Зазначимо, що офіційний курс Національного банку України становить:

29,2549 грн за $1

30,7688 грн за €1

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Національний банк України зафіксував курс валют на рівні офіційного станом на 24 лютого.

Також Фокус розбирався, що зараз відбувається з курсом валют в Україні.