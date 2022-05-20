Причин для зростання курсу немає і не буде: Гетманцев відповів Желєзняку на "долар по 40"

Голова фінансового комітету Ради вважає, що зростання вартості іноземної валюти в Україні може призвести тільки до популізму.

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На цей час для зростання курсу іноземних валют на українському валютному ринку немає жодних підстав. Щобільше, умов для падіння гривні не передбачено і в найближчому майбутньому, проте на ситуацію може негативно вплинути популізм українських політиків. Про це у своєму телеграм-каналі в п'ятницю, 20 травня, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики, народний депутат із "Слуги народу" Данило Гетманцев.

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"Жодних фінансово-економічних підстав для зростання курсу немає. І не буде. Якщо ми не гратимемо в популізм і згадаємо, що в країні війна", — заявив нардеп.

Своєю публікацією Гетманцев відповів на пост народного депутата з "Голосу", свого першого заступника у фінансовому комітеті Ради Ярослава Желєзняка. Той повідомив, що вже найближчими тижнями курс долара на "чорному" ринку зросте до 40 грн за $1 внаслідок обмеженого на тлі повномасштабної війни українського експорту та нестачі грошей у країні.

Нагадаємо, Желєзняк у своєму телеграм-каналі зазначив, що Національний банк робить усе можливе для стабілізації курсу, проте його інструментів, у вигляді емісії (випуску) більшої кількості української валюти, недостатньо. Нардеп заявив про необхідність державі шукати інші шляхи покращення економічного становища, запропонувавши зокрема посилити контроль над митницею та дозволити виїзд за кордон чоловікам, які зможуть привозити в Україну валютний виторг.

Раніше Фокус докладно розбирався, що відбувається з курсом валют в Україні на тлі повномасштабної війни проти Росії.