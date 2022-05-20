НБУ дозволив банкам встановлювати ринковий курс для готівкової валюти

Готівковий курс НБУ відпустив "на волю". А для операцій за платіжними картками українських переселенців банки тепер можуть переводити гривню у валюту за ринковим курсом, а не за курсом НБУ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Національний банк України з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Якщо раніше курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%, то тепер йдеться про ринковий курс. Також скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, згідно з яким банки списують із рахунків клієнтів кошти у гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном. Про це йдеться у постанові НБУ №102.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, покращить умови роботи легальних суб'єктів ринку. Усе це зробить валютний ринок більш стійким і сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті", — зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

По суті, йдеться про те, що в банках готівковий курс тепер може наблизитися до позначок "чорного ринку". А щодо переселенців, які знімають валюту з гривневих карток за кордоном, то їхні операції будуть йти за тим курсом, який самостійно встановить банк (раніше — за курсом НБУ).

"НБУ відкрив клондайк для банків — купуємо долари в експортерів по 29,25 (UPD 29,54) і продаємо їх біженцям по 37", — зазначив Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії.

Також у постанові НБУ йдеться, що Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (раніше 100 тис. грн). На думку НБУ, це дозволить знизити ризики непродуктивного відтоку капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже — захистити міжнародні резерви України. З валютних карток щоденний ліміт колишній — 100 тис. грн.

Важливо

Ажіотажний попит: курс на "чорному" ринку перевищив 35 UAH/USD

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що курс "чорного ринку" в Києві досяг позначки 38 UAH/USD. Як повідомлялося, заступник голови фінансового комітету нардеп Железняк заявив, що курс буде на рівні 40 UAH/USD. Щоправда, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев упевнений, що наразі для зростання курсу іноземних валют на українському валютному ринку немає жодних підстав.