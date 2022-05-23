От 30 до 38,5 UAH/USD: почем продают доллары банки Украины

Наиболее выгодный курс в "УкрСиббанке", где за доллар просят 29,55 грн, а наиболее невыгодный для покупки — в "Универсал Банке". Там придется заплатить 38,5 грн.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Национальный банк Украины с 21 мая отпустил наличный и карточный валютный курс, о чем ранее писал Фокус. Это значит, что банкам уже необязательно привязывать курс к официальному, соблюдая правило, по которому можно отклоняться от этого показателя не более чем на 10%.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

Как исследовал Фокус, вечером 23 мая в крупных украинских банках наличный валютный курс находится в пределах 31-38 UAH/USD. Например, в ПриватБанке и Ощадбанке курс продажи доллара в отделениях – 32,18 UAH/USD, в УкрСиббанке – 29,55 UAH/USD, в Альфа-Банке – 34 UAH/USD, в Укргазбанке – 37,2 UAH/USD, а в ОТП Банке – 37,5 UAH/USD.

В некоторых банках курс карточных операций существенно отличается от наличного курса. Например, в УкрСиббанке для карточных операций курс доллара – 31,3 UAH/USD, в Укргазбанке – 31,75 UAH/USD, а в ПриватБанке – 32,05 UAH/USD.

Самый невыгодный курс для покупки наличной валюты – в Универсал Банке (проект monobank), где по курс продажи доллара — 38,5 UAH/USD, а евро – 40 UAH/USD. Однако в этом же банке для карточных операций monobank курс – намного интереснее: 32 гривен за доллар и 34,15 гривны за евро. "Сегодня при покупке в евро банк списал по курсу 34,15 гривен за евро", — сообщили Фокусу клиент банка из Германии.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Киеве на черном рынке курс достиг отметки 40 UAH/USD.

Ранее глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев отметил, что на ситуацию с курсом может негативно повлиять популизм украинских политиков.