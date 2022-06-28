Элементы шести армий: РФ демонстрирует истощение своих ресурсов, — британская разведка

Во время последних массированных обстрелов территории Украины страна-агрессор применяла советские ракеты Х-22 и более современные Х-101. РФ по-прежнему использует такое оружие для получения тактического превосходства.

Во время последних массированных обстрелов всей территории Украины Российская Федерация показала растущую истощенность своих ресурсов. Об этом сообщается в обзоре британской разведки за 28 июня.

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С 24 по 26 июня РФ нанесла серию интенсивных ударов по областным центрам и городам Украины с использованием ракет большой дальности. Как считают в Министерство обороны Великобритании, для своих атак страна-агрессор использовала старые советские ракеты Х-22 "Буря" (AS-4 'Kitchen') и более современные Х-101 (AS-23a KODIAK), выпущенные из воздушного пространства РФ и Беларуси.

"Это оружие было разработано для поражения целей, имеющих стратегическое значение, но Россия продолжает использовать его в больших количествах для получения тактического преимущества", — объясняют британские военные.

Как подчеркивается, РФ собрала вместе элементы шести разных армий, однако тактического преимущества российское командование смогло добиться лишь под Северодонецком.

Кроме того, разведка информирует, что украинские силы продолжают закрепляться на возвышенностях в Лисичанске после вынужденного отступления из Северодонецка. ВСУ успешно наносит удары далеко вглубь тыла противника, в результате российские командные центры несут существенный урон.

Напомним, в Одесской области от ракетного удара оккупантов пострадали около 65 домов. Во время "прилета" российской крылатой ракеты Х-22 были ранены восемь человек.

Ранее СМИ сообщали, что у России нет сил на широкомасштабное наступление в Украине.