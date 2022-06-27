В Одесской области от ракетного удара пострадали около 65 домов (фото)

По данным Офиса генпрокурора, во время "прилета" российской крылатой ракеты Х-22 были ранены восемь человек.

По факту обстрела мирных жителей в Одесской области начато досудебное расследование, ракетную атаку российской армии считают нарушением законов и обычаев войны, сообщил Офис генерального прокурора Украины.

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"По данным следствия, ночью 27 июня вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по жилому кварталу одного из приграничных сел Одесского района", — отметили в ведомстве.

В результате атаки около 65 частных домов получили повреждения, четыре из них полностью сгорели. В Офисе генпрокурора располагают предварительными данными о восьми мирных жителях, которые получили множественные ранения. Среди них двое трехлетних близнецов.

В ведомстве подчеркнули, что рядом с местом обстрела нет никаких военных объектов. Следствие предполагает, что российские войска ударили по населенному пункту крылатой ракетой Х-22.

В Оперативном командовании "Юг" уточнили изданию "Думская", что ракета по селу Маяки была выпущена бомбардировщиком Ту-22М3.

Напомним, 26 июня российская армия выпустила 14 ракет по Киеву и области. Одна ракета попала в девятиэтажный жилой дом.

После атаки советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что россияне сменили тактику нанесения массированных ракетных ударов по Украине. Теперь оккупанты одновременно пускают десятки ракет с разных направлений, чтобы запутать украинские системы ПВО.