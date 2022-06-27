В Одесской области от ракетного удара пострадали около 65 домов (фото)
По данным Офиса генпрокурора, во время "прилета" российской крылатой ракеты Х-22 были ранены восемь человек.
По факту обстрела мирных жителей в Одесской области начато досудебное расследование, ракетную атаку российской армии считают нарушением законов и обычаев войны, сообщил Офис генерального прокурора Украины.
"По данным следствия, ночью 27 июня вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по жилому кварталу одного из приграничных сел Одесского района", — отметили в ведомстве.
В результате атаки около 65 частных домов получили повреждения, четыре из них полностью сгорели. В Офисе генпрокурора располагают предварительными данными о восьми мирных жителях, которые получили множественные ранения. Среди них двое трехлетних близнецов.
В ведомстве подчеркнули, что рядом с местом обстрела нет никаких военных объектов. Следствие предполагает, что российские войска ударили по населенному пункту крылатой ракетой Х-22.
В Оперативном командовании "Юг" уточнили изданию "Думская", что ракета по селу Маяки была выпущена бомбардировщиком Ту-22М3.
Напомним, 26 июня российская армия выпустила 14 ракет по Киеву и области. Одна ракета попала в девятиэтажный жилой дом.
После атаки советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что россияне сменили тактику нанесения массированных ракетных ударов по Украине. Теперь оккупанты одновременно пускают десятки ракет с разных направлений, чтобы запутать украинские системы ПВО.