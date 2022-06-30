"Немає ніякого теракту": Путін відреагував на ракетний удар Кременчука

Президент Росії стверджує, що його армія не завдає ударів по цивільних об'єктах в Україні, бо мають високоточну зброю, яка здатна вражати потрібні цілі.

Президент Росії Володимир Путін відреагував на ракетний удар його армії по торговому центру "Амстор" у Кременчуці Полтавської області, де загинуло понад 20 людей. Він заявив, що ЗС РФ нібито не завдає ударів по цивільних об'єктах в Україні, а в ТЦ не було теракту. Про це він сказав російським журналістам, повідомляє "Інтерфакс".

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Глава Кремля звинуватив ЗСУ в тому, що вони розміщують військову техніку в житлових кварталах, а удари завдаються за результатами розвідданих.

"Та немає там ніякого теракту. Я знаю, і ми багато разів це говорили, показували це, з безпілотників видно, коли розміщують зброю, комплекси РСЗВ, артилерію, важку техніку взагалі у житлових кварталах, ще десь. Просто так "по полях" у нас ніхто не стріляє... Ні по яких цивільних об'єктах російська армія ударів не завдає", — заявив він.

Путін додав, що ударів по цивільних об'єктах РФ не потребує, тому що в них є високоточна зброя, яка здатна вражати потрібні цілі.

Нагадаємо, удару по ТЦ у Кременчуці було завдано за допомогою радянської ракети Х-22, яка несла в собі 900 кг вибухівки. Ця ракета не має високої точності, тому що була призначена для удару по площах.

29 червня у Британській розвідці повідомляли, що РФ не планувала завдавати ракетного удару по ТЦ у Кременчуці. За інформацією відомства, їхньою метою був інший об'єкт інфраструктури. Однак через дефіцит сучаснішої високоточної зброї ЗС РФ влучили не туди.

А в Міноборони РФ заявляли, що ракетний удар було завдано по ангару зі зброєю. Крім того, російські військові стверджують, що ТЦ "Амстор" не функціонував, а пожежа там почалася через "детонацію боєприпасів до західної зброї".