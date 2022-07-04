Простой ответ: глава разведки объяснил, почему РФ стала чаще использовать ракеты

По словам Кирилла Буданова, дело в военных навыках нового командующего российскими войсками в Украине, который по-другому воевать не умеет.

Активизация российских ракетных обстрелов объясняется очень просто — дело в смене руководителя так называемой "специальной военной операции". Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Никакой конспирологии или каких-то дальновидных планов здесь нет, — сказал он. — Сменился руководитель, как они говорят, "специальной военной операции" в Украине, им стал командующий воздушных сил (Сергей Суровикин). Он умеет воевать бомбардировщиками и ракетами, вот он делает то, что умеет. Так что здесь довольно легкий ответ, как это ни странно".

[ + – ] Командующий ВКС России Сергей Суровикин

По словам Буданова, после смены командующего российская армия стала массированно применять дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые вооружены старыми советскими ракетами Х-22. Эти ракеты были предназначены для нанесения ядерных ударов, поэтому бьют неточно: отклонение от цели может достигать километра.

"Они понимают, что это будут удары по гражданскому населению, — подчеркнул глава ГУР. — Их это абсолютно устраивает, абсолютно полностью, можете даже увидеть это по официальной риторике, что они говорят, – в принципе не сильно то и оправдываются".

Что представляет собой ракета Х-22

Ракеты Х-22 начали изготавливать в СССР в 1961 году. Их разработали для применения в связке с бомбардировщиком Ту-22 как средство для поражения авианосцев.

Длина ракеты — 11,5 м, вес — 5,7 тонн. Скорость полета — до 4000 км/ч, дальность полета — 400-550 км в зависимости от высоты и скорости полета. Ракета способна нести как обычные фугасно-кумулятивные боеголовки, так и иметь боевую часть с ядерной начинкой.

[ + – ] Ракета Х-22

Данный тип вооружения должен был применяться при массовом залпе до 20 самолетов Ту-22, или же единичным запуском в случае применения ядерной боеголовки. Поэтому конструкторы не считали нужным добиваться большой точности поражения цели.

Как Х-22 Россия использует в войне против Украины

Командование Воздушных Сил ВСУ отмечало, что ночью 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Было выпущено более 50 ракет воздушного, морского и наземного базирования. Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также возобновил применение оперативно-тактических комплексов "Искандер".

27 июня оккупанты ударили ракетой по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. Сотрудники СБУ установили, что ракеты Х-22 выпустили с бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома "Шайковка" в Калужской области, сами ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области.

В тот же день российская армия атаковала Одесскую область. В Офисе генпрокурора заявили, что удар, предположительно, был нанесен ракетой Х-22, в результате пострадали около 65 домов.

В ночь на 1 июля российские войска выпустили ракеты по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Ракеты попали в девятиэтажный жилой дом и в базу отдыха. Во время ракетных атак погибло множество мирных украинцев.