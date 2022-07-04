UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война Ракетный удар по Сергеевке под Одессой

Простой ответ: глава разведки объяснил, почему РФ стала чаще использовать ракеты

104
Бомбардировщики Ту-22м3, ракетные удары по Украине, ракета Х-22, массированные ракетные удары
Бомбардировщики Ту-22м3

По словам Кирилла Буданова, дело в военных навыках нового командующего российскими войсками в Украине, который по-другому воевать не умеет.

Активизация российских ракетных обстрелов объясняется очень просто — дело в смене руководителя так называемой "специальной военной операции". Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Никакой конспирологии или каких-то дальновидных планов здесь нет, — сказал он. — Сменился руководитель, как они говорят, "специальной военной операции" в Украине, им стал командующий воздушных сил (Сергей Суровикин). Он умеет воевать бомбардировщиками и ракетами, вот он делает то, что умеет. Так что здесь довольно легкий ответ, как это ни странно".

Командующий ВКС России Сергей Суровикин
Командующий ВКС России Сергей Суровикин

По словам Буданова, после смены командующего российская армия стала массированно применять дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые вооружены старыми советскими ракетами Х-22. Эти ракеты были предназначены для нанесения ядерных ударов, поэтому бьют неточно: отклонение от цели может достигать километра.

"Они понимают, что это будут удары по гражданскому населению, — подчеркнул глава ГУР. — Их это абсолютно устраивает, абсолютно полностью, можете даже увидеть это по официальной риторике, что они говорят, – в принципе не сильно то и оправдываются".

Что представляет собой ракета Х-22

Ракеты Х-22 начали изготавливать в СССР в 1961 году. Их разработали для применения в связке с бомбардировщиком Ту-22 как средство для поражения авианосцев.

Длина ракеты — 11,5 м, вес — 5,7 тонн. Скорость полета — до 4000 км/ч, дальность полета — 400-550 км в зависимости от высоты и скорости полета. Ракета способна нести как обычные фугасно-кумулятивные боеголовки, так и иметь боевую часть с ядерной начинкой.

Ракета Х-22
Ракета Х-22

Данный тип вооружения должен был применяться при массовом залпе до 20 самолетов Ту-22, или же единичным запуском в случае применения ядерной боеголовки. Поэтому конструкторы не считали нужным добиваться большой точности поражения цели.

Как Х-22 Россия использует в войне против Украины

Командование Воздушных Сил ВСУ отмечало, что ночью 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Было выпущено более 50 ракет воздушного, морского и наземного базирования. Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также возобновил применение оперативно-тактических комплексов "Искандер".

27 июня оккупанты ударили ракетой по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. Сотрудники СБУ установили, что ракеты Х-22 выпустили с бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома "Шайковка" в Калужской области, сами ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области.

В тот же день российская армия атаковала Одесскую область. В Офисе генпрокурора заявили, что удар, предположительно, был нанесен ракетой Х-22, в результате пострадали около 65 домов.

В ночь на 1 июля российские войска выпустили ракеты по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Ракеты попали в девятиэтажный жилой дом и в базу отдыха. Во время ракетных атак погибло множество мирных украинцев.