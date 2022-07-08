Зеленський назвав умову припинення війни в Україні

Президент України вважає, що про повне припинення бойових дій слід говорити лише після відновлення кордонів нашої держави

Президент України заявив про те, що заради мирної угоди з РФ та припинення вогню ніколи не піде на анексію територій нашої країни російськими окупантами. Про це Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю CNN.

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"Українці не готові віддати свою землю, визнати, що ці території належать Росії. Це наша земля", — сказав український президент.

За його словами, меседж про єдність України він та його команда транслюють на всіх міжнародних майданчиках. Щобільше, Зеленський упевнений у тому, що за підтримки військових зможе довести це усьому світовому співтовариству. І насамперед — країні-агресорові Росії.

Зеленський наголосив, що єдина та обов'язкова умова припинення в Україні війни — це відновлення державних кордонів.

Також Володимир Зеленський відповів на запитання, коли закінчиться російсько-українська війна.

"Якщо потужне озброєння від наших партнерів прийде до нас вчасно, і якщо удача і Бог зі свого боку, ми можемо досягти багато чого до кінця року і зупинити цю війну", — заявив президент України.

Щоправда, він також уточнив, що мав на увазі не воєнні дії загалом, а лише їхню активну бойову фазу.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін знову пригрозив Україні. Він заявив, що ЗС РФ ще "всерйоз нічого не починали". А "загострення на Донбасі" розв'язав "колективний Захід".

"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Що тут скажеш, нехай спробують. Ми вже багато разів чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу, але, схоже, все до цього йде", — продовжив президент РФ.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни ISW говорили про затяжну війну в Україні, оскільки російське керівництво має на меті змінити чинний режим і знищити суверенітет країни.