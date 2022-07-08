Війна з Росією: Зеленський розповів, чим можуть допомогти США

Лідер України вважає, що США на чолі з Джо Байденом мають допомагати Україні у війні з РФ технічно та фінансово

Президент України Володимир Зеленський хоче отримувати від США більше військової техніки для війни з РФ та бачити підтримку у процесі інтеграції нашої країни до НАТО. Про це лідер України розповів в інтерв'ю CNN.

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"США допомагають Україні, дуже допомагають, але цього недостатньо для перемоги. Ми хочемо збільшення цієї допомоги — ми боремося за нашу землю, ми не хочемо, щоб люди з різних країн боролися за нашу територію", — сказав президент України.

За словами Зеленського, США — це світова економіка, і вони можуть допомогти нам і зброєю, і фінансами.

"А ще США можуть впливати на рішення європейських країн — це теж політична підтримка. Маю зізнатися, деякі країни в Європі хочуть балансу між Росією та Україною. Але завдяки допомозі США вони стали підтримувати. Так, коли я говорю про обсяг і швидкість підтримки озброєнь, я не апелюю тільки до Сполучених Штатів. Я звертаюся до всіх світових лідерів і кажу, що швидша допомога, приріст допомоги врятує життя українців і допоможе нам повернути території, окуповані Росією", — наголосив президент України.

Насамкінець Зеленський повторив свій заклик до президента США Джо Байдена відвідати Київ, заявивши, що це стане сигналом для Росії та всього світу.

Дещо раніше Володимир Зеленський назвав умову припинення війни в Україні. Він вважає, що про повне припинення бойових дій слід говорити лише після відновлення кордонів нашої держави.

Також Фокус писав про те, чи готова сама Америка до затяжної війни з Росією. Тому, що російсько-українська війна ставить під сумнів деякі з військових аксіом США, які глибоко вкорінилися. Дві з таких аксіом особливо важливі: віра в швидкоплинність і руйнівність майбутніх війн, а також наявність професійних збройних сил для ведення складних бойових дій.