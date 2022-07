США проти РФ. Чи готова Америка до затяжної війни з Росією

Російсько-українська війна ставить під сумнів деякі з військових аксіом США, які глибоко вкорінилися. Дві з таких аксіом особливо важливі: віра в швидкоплинність і руйнівність майбутніх війн, а також наявність професійних збройних сил для ведення складних бойових дій.

Як покажуть себе оснащені за останнім словом техніки ЗС США у війні проти Китаю чи Росії? Нинішня російсько-українська війна дає відповідь — наприклад, ставлячи під сумнів деякі з військових аксіом США, які глибоко вкорінилися. Дві з таких аксіом особливо важливі: віра в швидкоплинність і руйнівність майбутніх війн, а також наявність професійних збройних сил для ведення складних бойових дій. Другий пункт випливає з першого: якщо війни будуть короткими, то сенс має лише та армія, яка знаходиться у нашому розпорядженні на момент початку збройного конфлікту.

Фокус переклав новий текст Девіда Джонсона, присвячений війнам нашого часу.

Війна США та РФ. Безвихідь професійних армій

Як ми побачимо, це стало пророцтвом, що самоздійснюється — і якщо воно виявиться хибним, наслідки для США стануть катастрофічними. Припустимо, що майбутні війни з рівними противниками будуть затяжними та виснажливими — чи зможуть отримати в них верх країни з відносно невеликими, цілком добровольчими арміями та без випробуваних і надійних систем відновлення чисельності особового складу?

Хоча ще зарано говорити про остаточні висновки війни в Україні, Захід може забути про короткі війни між державами, які ведуть професійні армії. Востаннє подібний перехід стався внаслідок Французької революції. Розстановка сил у Франції назавжди змінилася, що стало очевидним після страти короля Людовіка XVI та королеви Марії-Антуанетти. Гільйотина стала остаточним політичним арбітром. Убивство монархів було, зрозуміло, поганим прецедентом для європейських держав і ті мобілізувалися, щоб відновити французьку монархію та не допустити поширення революції. У відповідь на цю загрозу французи запровадили загальний військовий обов'язок, що охоплював усю французьку націю.

Модель Фрідріха Великого

Фрідріхова система ведення війни спиралася на висококваліфіковані професійні армії, які складались здебільшого з оплачуваних добровольців, лави яких поповнювалися за допомогою призову залежно від практики тієї чи іншої країни. Це були часи, коли солдати служили за королівський шилінг.

Вартість армій, що фінансувалися особисто королем, визначала їх розмір: усі вони були невеликими. У 1772 році армія Фрідріха у мирний час була третьою за чисельністю в Європі — 190 тисяч осіб, поступаючись арміям Австрії (297 тисяч) та Росії (224 тисячі).

Втрати у битвах, враховуючи тактику й озброєння того часу, були високими та практично рівними для обох сторін.

У битві при Молвіце у квітні 1741 року 21 600 солдат Фрідріха зіткнулися із 16 000 австрійців. Незважаючи на перемогу, пруссаки зазнали 4 850 втрат проти 4 550 австрійців.

Інструкції Фрідріха Великого офіцерам показують, чому участь у битвах в його епоху була настільки небезпечною: "Батальйони повинні атакувати, коли вони перебувають за двадцять, а краще за десять кроків (на розсуд командира), і починати з потужного залпу по ворогові. Одразу ж після цього вони повинні встромити багнет у ребра противника, одночасно кричачи йому, щоб він кинув зброю і здався".

За часів короля Фрідріха вирішенням проблеми підтримки дорогих і важкозамінних армій було обмеження масштабів війни. Як пише Грегорі Фремон-Барнс, війни стародавніх режимів були навмисно обмеженими: це "боротьба за територію чи економічні переваги без радикального порушення наявного балансу сил між великими імперіями". З огляду на убогість засобів різних монархій, це було неминуче. Проте, армії постійно нишпорили Європою у пошуках нових рекрутів — у якийсь момент іноземні найманці становили понад третину прусської армії. Подібно до нинішніх бонусів за службу, за часів Фрідріха динаміка попиту та пропозиції на ринку визначала, скільки потрібно наймати солдат.

[ + – ] Король Пруссії Фрідріх II

Справжня революція у військовій та політичній справі

Французька революція змінила все. Торішнього серпня 1793 року Національний конвент ухвалив рішення про масовий призов. Протягом року після цього французька армія зросла до безпрецедентної кількості — півтора мільйони громадян, які стали під рушницю. Республіка стала взірцем збройної нації із самодостатньою армією, основу якої складають громадяни за підтримки мобілізованого населення та промислової бази.

Важливо

Давид проти Голіафа: як маленькі держави долали військових гігантів

Наполеон жорстоко орудував цим інструментом, бешкетуючи по всій Європі, поки інші держави не перейняли його методи (крім розширення прав і можливостей власних громадян), щоб витримати його тиск.

За іронією долі, дії Франції у відповідь зрештою поклали край абсолютним монархіям, які королі намагалися зберегти, і назавжди змінили європейську політику, а також військові та мобілізаційні методи. Важливо зазначити, що масова мобілізація давала можливість щорічно поповнювати втрати у міру того, як нове покоління молодих чоловіків досягало повноліття. Саме в цьому полягав сенс строф "Марельєзи", відомих кожному французу: "І якщо вони впадуть, то наші молоді герої, яких знову народить земля, будуть готові битися!".

Військовий обов'язок дозволив Наполеону відновити свою армію, незважаючи на жахливі втрати. Знаменита кампанія у Росії — найяскравіший тому приклад. У червні 1812 року майже 600 тисяч солдат Великої Армії (точна кількість не встановлена) вторглися у Росію. У грудні з неї вийшло приблизно 120 тисяч. Але загальний військовий обов'язок приніс свої плоди. До 1815 року Франція мала 300-тисячну армію, а на фатальну битву при Ватерлоо Наполеон зібрав 73 тисячі солдат.

Загальний військовий обов'язок став універсальною моделлю для всіх європейських країн. Вони могли або запозичити цю систему, або опинитися у скрутному становищі, не маючи можливості своєчасно та передбачувано заповнити свої значні втрати.

Такі методи ведення війни, організації та мобілізації продовжували розвиватися і після наполеонівських воєн. Масові армії, укомплектовані призовниками та підтримувані потужними промисловими базами, стали новою нормою.

Напередодні Першої світової війни армії досягли таких розмірів, які Фредерік і навіть Наполеон важко могли собі уявити. У 1914 році Франція мала 4 мільйони людей під зброєю, Німеччина — 3,8 мільйонів, а Росія — 5,971 мільйонів. Ці армії, чиї величезні втрати можна було заповнити щорічним набором нових призовників, мали ненаситні апетити двох затяжних світових воєн.

[ + – ] Французька революція змінила все. У серпні 1793 року Національний конвент ухвалив рішення про масовий призов

Коли державі ніщо не загрожує

До війни у В'єтнамі призов в армію вважався необхідним і в Сполучених Штатах — враховуючи погрози, яких зазнавали громадяни, котрі призиваються на службу. Однак ця війна не становила екзистенційної загрози, тож ідея відправляти американців на смерть або каліцтва в усе більш непопулярній війні втратила підтримку американського народу. Війна та примусовий призов розпалили суспільні заворушення та мали серйозні політичні наслідки аж до свого закінчення у 1973 році.

Тепер нормою у США стали відносно невеликі (за мірками холодної війни) добровольчі армії. Після закінчення холодної війни більшість західних держав також припинили чи обмежили практику призову в армії. До них належать Китай і Росія, які теж переходять до професійних збройних сил, хоча в обох країнах зберігається чинна система призову.

Китаю не доводиться покладатися на призов — лави його армії поповнюються добровольцями.

Росія, як і раніше, двічі на рік реєструє своїх громадян, які досягли призовного віку, але зі змінним успіхом переходить на контрактну основу для підвищення професіоналізму своєї армії. Після року служби призовники потрапляють у резерв, щоб у разі потреби забезпечити мобілізаційний потенціал.

Чи зможуть американські військові залишитися в строю у разі таких же втрат?

У разі надзвичайної ситуації національного масштабу логічно було б шукати заміну особового складу у Системі виборчої служби. Проте з моменту припинення призову в 1973 році інфраструктура виборчої служби США атрофувалася.

По-перше, Міністерство оборони не потребує призову. У звіті Управління урядової звітності за 2018 рік наголошується: "Не існує оперативних планів, які передбачають мобілізацію на рівні, що потребує призову". Прихильники виключно добровольчих сил вважають, що ті "вони набагато досвідченіші, мотивовані, дисципліновані та віддані, ніж призовна армія під час В'єтнаму. Не дарма вони вважаються найефективнішою бойовою силою, яку будь-коли бачив світ".

Так, повернення до призову зменшить ефективність збройних сил.

Важливо

Україна будуватиме систему безпеки на зразок ізраїльської: що це означає?

До того ж, у своєму нинішньому стані Система виборчої служби здебільшого відповідає за реєстрацію чоловіків, які мають право на призов, оскільки, незважаючи на періодичні спроби внести до списків і жінок, останні наразі звільнені від призову.

У Конгресі періодично висуваються законопроєкти про повне скасування виборчої служби — враховуючи скасування реєстрації чоловіків, які підпадають під призов. Навіть якби система працювала так, як задумано, вона не може почати проводити призов в армію, доки Конгрес і президент не санкціонують призов. Перші призовники з'являться на службу лише на 193-й день після ухвалення відповідного закону. На момент написання цієї статті російсько-українська війна триває 125 днів, а заміна втраченого особового складу вже стала проблемою для обох країн. Нарешті солдати не готові до служби, поки вони успішно не пройдуть початкову підготовку. Підготовка підрозділу піхоти відповідно до програми One Station Unit Training займає 22 тижні. У кращому разі, перша група піхотинців буде готова до відправлення у бій приблизно за рік.

Дехто сумнівається, що система зможе виконати навіть це скромне завдання. Відомства відповідають за підготовку своїх новобранців. Під час інтерв'ю для аналізу роботи Системи виборчої служби, проведеного у 2018 році Управлінням урядової звітності, військові чиновники висловили сумніви щодо наявності достатньої кількості "навчальних приміщень, уніформи або фінансування для прийому, навчання, оснащення та інтеграції великого потоку призовників у разі призову".

[ + – ] Тепер нормою США стали відносно невеликі (за мірками холодної війни) добровольчі армії Фото: Hudson Madsen/Facebook

Що показує російсько-українська війна?

Перше спостереження, яке можна зробити за підсумками війни в Україні, полягає в тому, що сучасні бойові операції не обов'язково короткі. Навіть ця війна, що триває менше ніж п'ять місяців, все одно не коротка за мірками будь-якого великомасштабного конфлікту між відносно рівними противниками. Це доводить, що необхідно фундаментально переглянути підхід США до ведення воєн, який виник після закінчення холодної війни, згідно з яким чудові американські технології, котрі використовуються кращими професіоналами, зроблять війни "короткими, рішучими і такими, що ведуться з мінімальними втратами".

Що якщо це не так? Можливо, майбутні війни великих держав будуть як в Україні чи навіть гірші?

Ми є свідками війни на виснаження, що ведеться переважно на суші, за територію, яку прагнуть обидві сторони. Це лише зміцнює рішучість обох супротивників. До того ж, що довше триває війна, то сильнішим стає прагнення Росії та України до перемоги і тим більше втрат зазнає кожна зі сторін.

17 червня український бригадний генерал Олексій Громов заявив в інтерв'ю ABC News, що його армія втрачає 1 000 людей убитими та пораненими на день під час важких боїв на Донбасі, причому від 200 до 500 з них переважно щодня гинуть у бою. Українські джерела стверджують, що з моменту вторгнення до 27 червня було вбито 35 тисяч росіян, а поранено набагато більше.

Отже, збереження кількості сил, відновлення підрозділів і заміна поранених виявляються вкрай важливими, оскільки обидві сторони борються за те, щоб вистояти та пересилити один одного. Відповідно, і Росія, і Україна об'єднують поріділі частини і повертаються до своїх менш підготовлених резервів, і, безперечно, рано чи пізно звернуться до своїх призовників.

Важливо

Буде жорсткіше, ніж в Афганістані. США готують реформу командування перед новою війною

Хоча це і виходить за межі цієї статті, постійні великі втрати матеріальних засобів і невгамовний попит на боєприпаси також стають серйозними проблемами у затяжній війні високої інтенсивності. Стаття Конрада Крейна про тендітність американських збройних сил у війні на виснаження є важливим попередженням.

До того ж, враховуючи геостратегічні реалії НАТО, можливо, американським військам, як і українським, доведеться діяти в обороні, а не в наступі. Поки що жодна з концепцій ведення бойових дій, що розробляються на рівні відомств та об'єднаних сил, не наголошує на оборонних операціях, так само як і не розглядає можливостей американського потенціалу в обороні територій. Це очевидно суперечить основній місії США до НАТО: стримувати агресію. Я припускаю, що такий підхід вимагатиме стратегії стримування за допомогою оборони та відповідних концепцій і можливостей, що суперечить фундаментальній перевазі американських військових до наступальних операцій.

[ + – ] Українські джерела стверджують, що з моменту вторгнення до 27 червня було вбито 35 тисяч росіян, а поранено набагато більше

Як зазначає Крейн, "проходячи коридорами Пентагону, я все ще чую розмови про важливість рішучої перемоги в першому бою". Він (як і я) вважає, що існує хибне переконання: "Нічого подібного [до того, що відбувається з росіянами] ніколи не станеться з ними". Ця токсична суміш зарозумілості та заперечення може призвести до програшу не тільки першої битви, але й усієї війни.

Як я уже писав, існує консенсус щодо головної причини російських невдач: непрофесіоналізму, зумовленого ненавченістю військ, нестачею сержантського складу та некомпетентністю офіцерів. Якщо це правильно, то американські збройні сили знаходяться у чудовій формі… Йдемо далі, тут нема на що дивитися.

Такі оцінки не лише передчасні, а й надзвичайно небезпечні. Є причина, через яку американські військові програють свої перші битви. Не тому, що вони планували програти, а тому, що вони готувалися до війни, яку хотіли, а не до тієї, яку нав'язав їм ворог.

Перша битва може стати затяжною та єдиною у війні, якщо Сполучені Штати не зможуть підтримувати адекватну чисельність сил у бою. З політичного погляду можна лише уявити, якою буде реакція НАТО, якщо втрати становитимуть хоча б частину показників росіян чи українців за кілька коротких місяців війни, інтенсивність якої все ще не знижується. Це битва, яку військові зразки Фрідріха Великого не виграють, доки не усвідомлять необхідність стати Наполеоном.

Отже, ми маємо критично поглянути на уроки України як на каталізатор для внесення необхідних змін, які дозволять нам здобути перемогу над країнами, котрі готуються розгромити нас у наступній першій битві, розраховуючи на нашу нездатність зібратися після першої невдачі. Нездатність утримувати підрозділи в боях після значного виснаження і швидко замінювати велику кількість поранених — ось, на мій погляд, ахіллесова п'ята повністю добровільних професійних збройних сил США.

Що робити без загальної військової повинності?

Якщо затяжні війни зі значним зменшенням особового складу реальні, то Міністерству оборони необхідно зрозуміти, як зберігати сили, відновлювати підрозділи та замінювати особовий склад. Покладати надії на відновлення призову в найближчій перспективі не варто, враховуючи нинішнє суспільне сприйняття загроз, які постають перед нашою країною.

Іноді чується ідея запровадити систему національної служби. Але її мета полягає в тому, щоб виховати найкращих громадян і прищепити національну єдність, а не задовольнити потенційні потреби у заміні масових втрат. Незважаючи на це, такі ініціативи не набули належного розвитку. Навіть перед загрозою, що зростає, питання про те, чи підтримають громадяни США призов до армії, залишається відкритим.

Варто нагадати, що ухвалений у серпні 1941 року законопроєкт про розширення виборчої служби для початку підготовки збройних сил США до Другої світової війни пройшов у Палаті представників лише з перевагою в один голос. Це сталося після того, як Німеччина захопила більшу частину континентальної Європи і просувалася всередину Радянського Союзу. Можна цілком обґрунтовано поставити питання, чи буде Конгрес санкціонувати призов до армії до того, як на НАТО нападуть.

Крім того, збільшення призову до армії швидше за все не вирішить проблему. Відомства і так мають труднощі з досягненням поточних цілей мирного часу. Армія виконала лише 40% своїх цільових показників за рік і нещодавно оголосила, що прийматиме новобранців без диплома чи атестата про загальну освіту. До цього ЗС США вже пом'якшили стандарти щодо татуювань.

Невідомо, як американський народ відреагує на новий призов як захист від війни великих держав. У будь-якому випадку, для ЗС це не та ідея, на яку можна покладатися без її законодавчого закріплення. Тому Міністерству оборони необхідно вжити заходів щодо зниження своєї вразливості до масових втрат. Нижче наведено декілька пропозицій, які стануть важливими першими кроками.

[ + – ] Невідомо, як американський народ відреагує на новий призов як захист від війни великих держав

Варто відмовитися від системи ротаційної готовності та відновити систему індивідуальної заміни та готовності підрозділів. Як переконливо доводить Роберт Раш у своєму новаторському дослідженні "Hell in Hurtgen Forest: Ordeal and Triumph of American Infantry Regiment", саме модель індивідуальної заміни дозволяла армії США зберігати боєздатність підрозділів.

У німецьких військах не було подібної системи, та його підрозділи зрештою страждали від виснаження, аж до втрати боєздатності. У зв'язку з цим багато хто знову згадає аргумент, що системи заміни підрозділів призводять до створення більш згуртованих частин. Це не зовсім так. У затяжній війні на виснаження, де батальйони скорочуються з такою самою швидкістю, як це відбувається в Україні, здатність укомплектовувати, навчати й оснащувати підрозділи незабаром відставатиме від вимог війни. Зрештою, заміни можна буде спрямувати туди, де вони найбільш потрібні.

Метою американських військ має бути максимальна кількість сил, доступних у будь-який час і які перебувають у стані готовності до розгортання. Раніше це було постійною моделлю в армії — за винятком рішення про "модульну побудову" до бригадних бойових груп для підтримки нескінченного розгортання у затяжних протиповстанських операціях в Афганістані й Іраку.

Сили повинні постійно базуватись у ключових районах Європи та Тихого океану. Там, де немає адекватної інфраструктури для сімей, військовослужбовці повинні вирушати в короткострокові відрядження, як це було у Кореї протягом десятиліть.

Медичне обслуговування має бути спрямоване на те, щоб якнайшвидше повернути солдат у стрій.

Збройним силам США також необхідно усвідомити два факти.

По-перше, їхній потенціал вкрай недостатній для кількості втрат, які несуть обидві сторони в Україні. Я керував роботою групи RAND, яка дійшла аналогічного висновку щодо регулярних бойових операцій перед терактами 11 вересня 2001 року.

По-друге, в умовах значної загрози з боку ППО евакуація повітрям, швидше за все, буде неможлива.

Президент Володимир Зеленський, вихваляючи героїзм українських вертолітників, які доставляли вантажі у Маріуполь та евакуювали поранених, наголосив: "Ми втратили багато пілотів". Як нещодавно зазначили Девід Барно та Нора Бенсахель, "війна в Україні порушує дуже серйозні питання про те, чи можна ефективно використовувати гелікоптери — чи навіть зберегти їх — на сучасному полі бою, і як саме це зробити". Отже, про "золоту годину", тобто нинішній стандарт США для доставки поранених на лікування під час війни, можна забути, якщо не буде досягнуто значних успіхів у безпілотній евакуації поранених.

[ + – ] Війна в Україні порушує дуже серйозні питання про те, чи можна ефективно використовувати гелікоптери – чи навіть зберегти їх – на сучасному полі бою, і як саме це зробити

Зрештою, американський народ має бути готовим до реалій війни, подібної до української. Ми можемо вважати себе кращими і сильнішими, але необхідно визнати, що можливість російських систем завдавати великих втрат на відстані дуже велика.

Жоден із цих варіантів не зможе забезпечити достатню заміну втрат у тривалій війні на виснаження. Проте ці заходи, які Міністерство оборони могло б почати вживати у найближчій перспективі, дадуть час для реанімації Системи виборчої служби у відповідь на кризу. Вони можуть виграти рік, необхідний для того, щоб розпочати заміну військовослужбовців у зоні воєнних дій.

Довгострокові вимоги затяжної війни з Китаєм чи Росією вимагатимуть масової мобілізації американців — з наслідками, що виходять далеко за межі відновлення призову. Як ми бачимо, вперше з часів Другої світової війни чи війни в Кореї, пси війни ненаситно поглинають людей, боєприпаси та матеріальні засоби. Ми в реальному часі спостерігаємо, яких жертв це вимагало від України та Росії. Головне питання до нас як до нації, котра розмірковує над реаліями протистояння та конфлікту великих держав, полягає в наступному: чи ми готові до цього?

Про автора

Девід Джонсон — полковник армії у відставці. Головний дослідник у некомерційній, непартійній корпорації RAND та ад'юнкт-дослідник в Інституті сучасної війни у Вест-Пойнті. Автор книги Fast Tanks and Heavy Bombers: Innovation in the US Army, 1917-1945. З 2012 по 2014 рік він очолював засновану ним Групу стратегічних досліджень при начальнику штабу сухопутних військ генералу Раймонду Т. Одьєрно.