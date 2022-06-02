"Точно не понравятся врагу": Ермак обсудил с Залужным "сюрпризы" для оккупантов РФ

По словам главы Офиса Президента, Вашингтон получил от Киева список вооружения, необходимого ВСУ для борьбы с оккупантами.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в контексте передачи Соединенными Штатами тяжелого вооружения Украине сообщил, что Киев в будущем получит от Вашингтона "сюрпризы", которые "не понравятся" РФ. Об этом глава администрации президента написал по итогам переговоров, в которых также участвовали главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан и глава Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

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По словам Ермака, предметом обсуждения стал новый пакет военной помощи от США, в который войдут ракетные системы залпового огня HIMARS, вертолеты Ми-17, противотанковые ракеты Javelin, тактические машины, радиолокационные станции и другое вооружение.

В ходе переговоров представители Украины сообщили американским партнерам, в чем еще нуждаются ВСУ для победы в полномасштабной войне против РФ

"Могу сказать, что мы обсудили и будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу", — добавил Ермак.

Напомним, по данным агентства Reuters, в администрации президента США Джо Байдена обсуждают передачу Украине четырех разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle. Летательный аппарат может работать более 30 часов, собирать большой массив данных и нести до 8 ракет Hellfire.

Также мы писали о том, какое вооружение получит Украина от США в рамках нового пакета помощи.