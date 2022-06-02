"Точно не сподобаються ворогові": Єрмак обговорив із Залужним "сюрпризи" для окупантів РФ
За словами глави Офісу Президента, Вашингтон отримав від Києва список озброєння, необхідного ЗСУ для боротьби з окупантами.
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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у контексті передачі Сполученими Штатами важкого озброєння Україні повідомив, що Київ у майбутньому отримає від Вашингтона "сюрпризи", які "не сподобаються" РФ. Про це глава адміністрації президента написав за підсумками переговорів, у яких також взяли участь головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.
За словами Єрмака, предметом обговорення став новий пакет військової допомоги від США, до якого ввійдуть ракетні системи залпового вогню HIMARS, гелікоптери Мі-17, протитанкові ракети Javelin, тактичні машини, станції радіолокації та інше озброєння.
Під час переговорів представники України повідомили американських партнерів, чого ще потребують ЗСУ для перемоги в повномасштабній війні проти РФ.
"Можу сказати, що ми обговорили й майбутні сюрпризи, які точно не сподобаються ворогові", — додав Єрмак.
Нагадаємо, за даними агентства Reuters, в адміністрації президента США Джо Байдена обговорюють передачу Україні чотирьох розвідувально-ударних безпілотників MQ-1C Grey Eagle. Літальний апарат може працювати понад 30 годин, збирати великий масив даних та нести до 8 ракет Hellfire.
Також ми писали, яке озброєння отримає Україна від США в межах нового пакета допомоги.