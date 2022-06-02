"Точно не сподобаються ворогові": Єрмак обговорив із Залужним "сюрпризи" для окупантів РФ

За словами глави Офісу Президента, Вашингтон отримав від Києва список озброєння, необхідного ЗСУ для боротьби з окупантами.

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у контексті передачі Сполученими Штатами важкого озброєння Україні повідомив, що Київ у майбутньому отримає від Вашингтона "сюрпризи", які "не сподобаються" РФ. Про це глава адміністрації президента написав за підсумками переговорів, у яких також взяли участь головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

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За словами Єрмака, предметом обговорення став новий пакет військової допомоги від США, до якого ввійдуть ракетні системи залпового вогню HIMARS, гелікоптери Мі-17, протитанкові ракети Javelin, тактичні машини, станції радіолокації та інше озброєння.

Під час переговорів представники України повідомили американських партнерів, чого ще потребують ЗСУ для перемоги в повномасштабній війні проти РФ.

"Можу сказати, що ми обговорили й майбутні сюрпризи, які точно не сподобаються ворогові", — додав Єрмак.

Нагадаємо, за даними агентства Reuters, в адміністрації президента США Джо Байдена обговорюють передачу Україні чотирьох розвідувально-ударних безпілотників MQ-1C Grey Eagle. Літальний апарат може працювати понад 30 годин, збирати великий масив даних та нести до 8 ракет Hellfire.

Також ми писали, яке озброєння отримає Україна від США в межах нового пакета допомоги.