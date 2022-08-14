У Латвії готуються обмежити використання російської мови

Законопроект про обмеження використання російської у громадських місцях та у робочому середовищі розробляє Міністерство юстиції.

Уряд Латвії розробляє законопроект про обмеження використання російської мови на роботі та у громадських місцях. Про це повідомив міністр юстиції Яніс Борданс, повідомляє Delfi.

Майбутній законопроект Міністерства юстиції Латвії може бути заснований на результатах референдуму 2012 року, на якому майже 75% громадян висловилися проти російської мови як другої державної. За словами міністра, на даний момент у Латвії встановилася практика, в якій російську мову необхідно знати "в різних ситуаціях" і влада прагне змінити цю практику.

"Суспільству потрібно знати, що латиська мова має використовуватися для ділових відносин, а також для спілкування на робочих місцях", — заявив чиновник.

За словами Борданса, законопроект буде направлений на розгляд сторін, які формують уряд, після чого його можна буде направити до Сейму на голосування.

Законопроект також ставитиметься до оголошень про вакансії, в яких потрібне знання російської мови. Роботодавцям необхідно буде обґрунтувати необхідність наявності співробітників, які володіють іноземною мовою.

Нагадаємо, цього літа в Івано-Франківську місцева влада заборонила вуличним музикантам виконувати пісні російською мовою.

За даними соціологів, громадяни України почали більше спілкуватися державною мовою після початку повномасштабного вторгнення російських військ.

Торішнього серпня минулого року міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров визнав, що позиції російської мови слабшають у країнах, які утворилися на місці колишніх республік СРСР.