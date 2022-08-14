В Латвии готовятся ограничить использование русского языка

Законопроект об ограничении использования русского в общественных местах и в рабочей среде разрабатывает Министерство юстиции.

Правительство Латвии разрабатывает законопроект об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах. Об этом сообщил министр юстиции Янис Борданс, передает Delfi.

Будущий законопроект Министерства юстиции Латвии может быть основан на результатах референдума 2012 года, на котором почти 75% граждан высказались против русского языка в качестве второго государственного. По словам министра, на данный момент в Латвии установилась практика, в которой русский язык необходимо знать "в самых разных ситуациях" и власти стремятся изменить эту практику.

"Обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах", — заявил чиновник.

По словам Борданса, законопроект будет направлен на рассмотрение сторон, которые формируют правительство, после чего его можно будет направить в Сейм на голосование.

Законопроект будет также относиться к объявлениям о вакансиях, в которых требуется знание русского языка. Работодателям необходимо будет обосновать необходимость наличия сотрудников, владеющих иностранным языком.

Напомним, этим летом в Ивано-Франковске местные власти запретили уличным музыкантам исполнять песни на русском языке.

По данным социологов, граждане Украины начали больше общаться на государственном языке после начала полномасштабного вторжения российских войск.

В августе прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признал, что позиции русского языка ослабевают в странах, которые образовались на месте бывших республик СССР.