В РФ скорбят: русский язык теряет свои позиции в постсоветских странах

В Москве продвигают тезис, что знание русского языка расширяет для иностранцев возможности трудоустройства и развития карьеры.

После распада СССР позиции русского языка ослабевают в странах, образовавшихся на месте бывших союзных республик. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений, передало агентство ТАСС.

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"Во многих государствах был сделан упор на продвижение национального языка, что абсолютно естественно для стран, которые обрели суверенитет недавно и хотят сохранить свою культуру", – сказал он.

Российского министра особенно беспокоит то, что русский язык теряет свои позиции в странах Центральной Азии, которые "поставляют основное количество трудовых мигрантов" в Россию.

По словам министра, сейчас с Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном РФ разрабатывает программу "по вопросам создания университетов и школ". При этом он отметил, что в Кыргызстане русский язык является официальным и "достаточно хорошо защищенным", но качество знания этого языка ухудшается.

В Москве рассчитывают, что другие страны придут к пониманию необходимости "сохранять русский язык" не потому, что Россия этого хочет, а потому, что "это существенно расширяет возможности карьеры и трудоустройства" для граждан самих этих стран.

Отметим, что русский язык в Таджикистане — язык межнационального общения, об этом говорится в Конституции страны и основном "языковом" законе страны. Русский широко используется в научной и законотворческой деятельности.

В законе о государственном языке Узбекистана русский не имеет статуса языка межнационального общения. Однако употребление русского языка упоминается в статье 12, которая предусматривает, что по требованию граждан документ нотариус выдает на русском языке. На русском учатся около 10% школьников.

В Кыргызстане сохраняется возможность получения образования на русском языке на всех уровнях. Примерно каждый четвертый ребенок в стране полностью или частично получает школьное образование на русском языке.

Напомним, 16 июля в Украине начали действовать новые нормы языкового закона, которые затрагивают использование государственного языка в таких сферах, как культура, туризм, книгоиздательство и распространение книжной продукции. Фокус подробно рассказывал, что изменилось.

Также мы приводили мнение эксперта Алексей Копытько, который считает, что отказ от русского в Украине – подарок врагу.