РФ у жалобі: російська мова втрачає свої позиції в пострадянських країнах

У Москві просувають тезу, що знання російської мови розширює для іноземців можливості працевлаштування і розвитку кар'єри.

Після розпаду СРСР позиції російської мови слабшають у країнах, що утворилися на місці колишніх союзних республік. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі з представниками національно-культурних об'єднань, передало агентство ТАСС.

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"У багатьох державах був зроблений акцент на просування національної мови, що абсолютно звичайно для країн, які здобули суверенітет нещодавно і хочуть зберегти свою культуру", — сказав він.

Російського міністра особливо турбує те, що російська мова втрачає свої позиції в країнах Центральної Азії, які "постачають основну кількість трудових мігрантів" у Росію.

За словами міністра, зараз із Таджикистаном, Узбекистаном і Киргизстаном РФ розробляє програму "з питань створення університетів і шкіл". При цьому він зазначив, що в Киргизстані російська мова є офіційною і "досить добре захищеною", але якість знання цієї мови погіршується.

У Москві розраховують, що інші країни прийдуть до розуміння необхідності "зберігати російську мову" не тому, що Росія цього хоче, а тому, що "це істотно розширює можливості кар'єри та працевлаштування" для громадян цих країн.

Зазначимо, що російська мова в Таджикистані — мова міжнаціонального спілкування, про це йдеться в Конституції країни і здебільшого "мовному" законі країни. Російська широко використовується в науковій і законотворчій діяльності.

У законі про державну мову Узбекистану росіянин не має статусу мови міжнаціонального спілкування. Однак вживання російської мови згадується в статті 12, яка передбачає, що на вимогу громадян документ нотаріусом видає російською мовою. Російською вчаться майже 10% школярів.

У Киргизстані зберігається можливість отримання освіти російською мовою на всіх рівнях. Приблизно кожна четверта дитина в країні повністю або частково отримує шкільну освіту російською мовою.

Нагадаємо, 16 липня в Україні почали діяти нові норми мовного закону, які зачіпають використання державної мови в таких сферах, як культура, туризм, книговидавництво і поширення книжкової продукції. Фокус докладно розповідав, що змінилося.

Також ми наводили думку експерта Олексія Копитько, який вважає, що відмова від російської в Україні — подарунок ворогові.