"Нам их нахр*н не жалко": Соловьев пригрозил ЕС и НАТО ядерным оружием (видео)

По словам пропагандиста, от ударов российских ракет будут гореть Берлин, Париж, Лондон и Брюссель.

Россия может использовать ядерное оружие против стран Балтии и Североатлантического Альянса в ответ на "нацистскую политику" в отношении россиян. Такое заявление сделал российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своей авторской программы, передает Фокус.

В частности, журналист эмоционально прокомментировал инициативу стран Балтии о запрете на выдачу любых виз гражданам страны-агрессора.

Соловьев назвал Латвию, Литву и Эстонию "балтийскими вымиратами" и "нацистами", которые пытаются также запретить россиянам говорить на своем языке. В этом контексте пропагандист также пригрозил, что РФ может ввести свои регулярные войска для защиты "русскоговорящего населения" по примеру Украины.

"Вы нарушаете права этнических меньшинств. Мы сейчас введем войска для защиты русскоязычного населения… Берлин, Париж, Лондон и Брюссель готовы гореть от ударов наших ракет? А если понадобится — от использования тактического ядерного оружия? Америка готова будет вступить в бой за прибалтийские вымираты, которые в своем нацистском угаре нарушают права русскоязычных?", — разразился угрозами Владимир Соловьев в эфире программы.

Пропагандист также заявил, что Россия может нанести ядерные удары по территории Соединненых Штатов в ответ на действия союзников НАТО в отношении русскоязычных граждан в Европе. Более того, как утверждает Соловьев, РФ будет применять другой тип вооружения в случае открытого конфликта с Североатлантическим Альянсом.

"Нам их нахр*н не жалко, это не наши люди. Там уже работа будет идти на уровне стратегического и тактического ядерного оружия. Они реально этого хотят? Они хотят таким образом нас раздражать? НАТО готово будет пойти на ядерную войну из-за идиотизма стран Балтии?", — добавил Соловьев в эфире авторской программы.

[ + – ] Соловьев пригрозил странам Балтии и НАТО ядерной войной

Помимо этого, пропагандист возмутился тем, что Латвия на официальном уровне признала Россию страной, которая спонсирует терроризм. По его словам, Государственная дума в ответ должна конфисковать имущество соседнего государства и отключить его от поставок электроэнергии из РФ.

"Дума! Почему они до сих пор не приняли решение по этим прибалтам, которыет нас взяли, в чем-то обвинили — "страна-спонсор терроризма", не отключили их от электроэнергии, не конфисковали все имущество этих стран?!", — резюмировал Соловьев в программе, которая была посвящена политике стран Балтии в отношении России.

Напомним, президент Латвии Эгилс Левитс призвал законодателей аннулировать виды на жительство всем гражданам, которые поддерживают полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину. Кроме этого, правительство Латвии разрабатывает законопроект об ограничении использования русского языка.

Также сообщалось, что Латвия остановила выдачу любых виз гражданам России. Оформить документы на въезд в страну могут только те россияне, которые планируют принять участие в похоронах своего близкого родственника.