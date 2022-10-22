"Европе грозит катастрофа": Шмыгаль призвал Германию дать Украине больше ПВО

Глава правительства предупредил, что люди начнут массово выезжать из Украины, если останутся без света, тепла и воды в результате обстрелов ВС РФ.

Related video

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил Германию предоставить больше средств противовоздушной обороны для борьбы с ракетами и дронами. В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung он пригрозил миграционным кризисом в случае поражения украинской инфраструктуры.

По словам Дениса Шмыгаля, ВС РФ атакуют Украину дронами-камикадзе. Если в результате российской агрессии украинцы ближайшей зимой останутся без отопления, электричества и воды, то могут начать массово выезжать в Европу. Это грозит самой большой гуманитарной катастрофой со времен Второй мировой войны, и счет идет на дни.

"Потеря Украиной электроэнергии, отопления, воды, может вызвать новое миграционное цунами", — предсказал Денис Шмыгаль.

Премьер напомнил журналистам, что недавно войска Украины получили первые комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, а новую партию боеприпасов к ним Киев ожидает в ноябре. Однако страна нуждается в большем количестве таких систем, чтобы защитить объекты критической инфраструктуры, такие как теплоэлектростанции. Денис Шмыгаль добавил, что украинцы также нуждаются в генераторах, обогревателях, оборудования для водоснабжения.

Как подчеркнул глава правительства, сейчас украинцы активно ездят из Украины в Европу и обратно. По данным Кабмина, с 24 февраля более 8 млн украинских граждан выехали из страны и более 7 млн приехали обратно. Опросы показывают, что 85% выехавших украинцев хотят вернуться на родину, но для этого нужно создать подходящие условия, в том числе восстановить инфраструктуру.

В начале октября Украина получила от Германии новейшую систему ПВО Iris-T SLM. Этот зенитный комплекс наземного базирования может поражать цели на высоте до 20 км в радиусе 40 километров, в том числе самолеты, вертолеты, ракеты и БПЛА.

Недавно Украина обратилась к ООН и ЕС из-за минирования Каховской ГЭС российскими войсками. Премьер Денис Шмыгаль предупредил, что в случае взрыва десятки городов и сел попросту уйдут под воду.