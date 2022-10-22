"Європі загрожує катастрофа": Шмигаль закликав Німеччину дати Україні більше ППО

Глава уряду попередив, що люди почнуть масово виїжджати з України, якщо залишаться без світла, тепла та води внаслідок обстрілу ЗС РФ.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попросив Німеччину надати більше засобів протиповітряної оборони для боротьби з ракетами та дронами. В інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung він пригрозив міграційною кризою у разі поразки української інфраструктури.

За словами Дениса Шмигаля, ЗС РФ атакує Україну дронами-камікадзе. Якщо внаслідок російської агресії українці найближчої зими залишаться без опалення, електрики та води, то можуть почати масово виїжджати до Європи. Це загрожує найбільшою гуманітарною катастрофою з часів Другої світової війни, і рахунок триває на дні.

"Втрата Україною електроенергії, опалення, води може викликати нове міграційне цунамі", — передбачив Денис Шмигаль.

Прем'єр нагадав журналістам, що нещодавно війська України отримали перші комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM, а на нову партію боєприпасів до них Київ очікує в листопаді. Однак, країна потребує більшої кількості таких систем, щоб захистити об'єкти критичної інфраструктури, такі як теплоелектростанції. Денис Шмигаль додав, що українці також потребують генераторів, обігрівачів, обладнання для водопостачання.

Як наголосив глава уряду, зараз українці активно їздять з України до Європи та назад. За даними Кабміну, з 24 лютого понад 8 млн українських громадян виїхали з країни та понад 7 млн приїхали назад. Опитування показують, що 85% українців, які виїхали, хочуть повернутися на батьківщину, але для цього потрібно створити відповідні умови, у тому числі відновити інфраструктуру.

На початку жовтня Україна отримала від Німеччини новітню систему ППО Iris-T SLM. Цей зенітний комплекс наземного базування може вражати цілі на висоті до 20 км у радіусі 40 кілометрів, у тому числі літаки, гелікоптери, ракети та БПЛА.

Нещодавно Україна звернулася до ООН та ЄС через мінування Каховської ГЕС російськими військами. Прем'єр Денис Шмигаль попередив, що у разі вибуху десятки міст та сіл просто підуть під воду.