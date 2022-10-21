Призведе до тисяч жертв: Україна звернулася до ООН та ЄС через мінування РФ Каховської ГЕС

За словами українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у разі підриву росіянами дамби ГЕС під воду підуть десятки міст і сіл.

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Україна звернулася до Євросоюзу та ООН з проханням негайно створити моніторингову місію та відправити її на Каховську ГЕС, на якій, за інформацією розвідників, російські військові готують провокацію. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну у п'ятницю, 21 жовтня.

"Ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, щоб організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію повинні прибути міжнародні фахівці разом з українським персоналом", — сказав Шмигаль.

Він також навів аргументи, які змусили українську владу виступити з такою вимогою. За словами глави Кабміну, йдеться про підготовку російських військ до здійснення чергового теракту на території Херсонської області.

Шмигаль наголосив, що, якщо ЗС РФ підірвуть дамбу Каховської ГЕС, то це призведе до багатьох тисяч жертв та затоплення десятків населених пунктів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує операцію під фальшивим прапором із метою підірвати Каховську гідроелектростанцію. За словами президента, російські окупанти замінували не лише дамбу, а й агрегати ГЕС. А за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, РФ готує техногенну катастрофу, щоби депортувати нелояльних до окупантів українців і зупинити контрнаступ ЗСУ.

Також аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що ЗС РФ готують обстріл Каховської ГЕС для подальшого відступу з Херсона. Росіяни можуть підірвати греблю, сподіваючись, що масштабна повінь затримає просування ЗСУ через Дніпро.