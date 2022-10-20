"Операція під фальшивим прапором": РФ планує підірвати Каховську ГЕС, — Зеленський (відео)

За словами президента, російські окупанти замінували не лише дамбу, а й агрегати ГЕС. А за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, РФ готує техногенну катастрофу, щоби депортувати нелояльних до окупантів українців і зупинити контрнаступ ЗСУ.

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Російські війська замінували дамбу та агрегати на Каховській гідроелектростанції на Херсонщині та можуть підірвати її. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до Європейської ради.

"Росія свідомо створює основу для масштабної катастрофи на півдні України. У нас є інформація, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один із великих енергооб'єктів", — сказав він.

Глава держави розповів, що дамба ГЕС утримує близько 18 млн кубічних метрів води. Якщо ж російські окупанти наважаться підірвати її, то у зоні швидкого затоплення опиняться 80 населених пунктів Херсонської області та сам обласний центр. Внаслідок чого сотні тисяч людей постраждають.

За інформацією української влади, Росія вже підготувала все, щоб здійснити теракт та операцію під фальшивим прапором, а потім звинуватити в цьому Україну. Тим часом українських працівників із Каховської ГЕС прогнали, там перебувають лише російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію.

"Треба негайно діяти, щоб Росія не мала можливості реалізувати цю катастрофу. Потрібна міжнародна спостережна місія на Каховській ГЕС. Слід повернути туди український персонал і забезпечити негайне та професійне розмінування агрегатів і греблі", — сказав він.

Крім того, терористичний акт ЗС РФ призведе до того, що значна частина південних регіонів України може залишитись без забезпечення водою. А ще Запорізька АЕС може опинитися без ресурсу для охолодження, бо вода береться саме із Каховського водосховища. Також буде знищено роботу каналу в окупованому Криму.

"Оце — справжнє ставлення Росії до нашого українського Криму. Загалом же руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою", — заявив президент.

Що затіяла Росія?

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Росія готує техногенну катастрофу на Каховській ГЕС, щоб депортувати нелояльних до росіян українців, зупинити контрнаступ ЗСУ та перекрити власний відступ.

Нагадаємо, 18 жовтня командувач окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що ЗСУ нібито готують масований удар по греблі Каховської ГЕС і самому місту. Він також не відкинув "непростих рішень" щодо окупованого Херсона.

Тим часом окупаційна "влада" Херсонської області почала "евакуйовувати" людей з регіону і хоче вивезти з Херсона на лівий берег 60 тисяч жителів. Весь процес переміщення українців має тривати близько шести днів, а частину людей планують відправляти до Росії.

Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що ЗС РФ готують обстріл Каховської ГЕС для подальшого відступу з Херсона. Росіяни можуть підірвати греблю, сподіваючись, що масштабна повінь затримає просування ЗСУ через Дніпро.