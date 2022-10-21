Приведет к тысячам жертв: Украина обратилась к ООН и ЕС из-за минирования РФ Каховской ГЭС

По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, в случае подрыва россиянами дамбы ГЭС, под воду уйдут десятки городов и сел.

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Украина обратилась к Евросоюзу и ООН с просьбой немедленно создать мониторинговую миссию и отправить ее на Каховскую ГЭС на которой, по информации разведчиков, российские военные готовят провокацию. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина в пятницу, 21 октября.

"Мы обращаемся в ООН, ЕС и другие организации, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. В немедленном порядке на станцию ​​должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом", — сказал Шмыгаль.

Он также привел аргументы, которые вынудили украинскую власть выступить с таким требованием. По словам главы Кабмина, речь идет о подготовке российских войск к совершению очередного теракта на территории Херсонской области.

Шмыгаль подчеркнул, что, если ВС РФ взорвут дамбу Каховской ГЭС, то это приведет ко многим тысячам жертв и затоплению десятков населенных пунктов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует операцию под фальшивым флагом с целью подорвать Каховскую гидроэлектростанцию. По словам президента, российские оккупанты заминировали не только дамбу, но и агрегаты ГЭС. А по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, РФ готовит техногенную катастрофу, чтобы депортировать нелояльных к оккупантам украинцев и остановить контрнаступление ВСУ.

Кроме того, аналитики из Института изучения войны считают, что ВС РФ готовят обстрелы Каховской ГЭС для дальнейшего отступления из Херсона. Россияне могут подорвать плотину в надежде, что масштабное наводнение задержит продвижение ВСУ через Днепр.