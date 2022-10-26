"Паперовий тигр": Рєзніков розповів, як ЗСУ виганяють російських окупантів з української землі

За словами міністра, Україна спромоглася довести, що російська армія насправді далеко не "друга у світі".

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Глава Міноборони України Олексій Рєзніков заявив, що контрнаступ ЗСУ в Херсонській області загальмувався через погодні умови. Так, на півдні країни активно йдуть дощі, а тому просуватися вперед значно важче. Про це він заявив в інтерв'ю американському каналу Fox News.

Міністр сказав, що Збройні сили в Україні використовують тактику, за якої деокупують українську територію кілометр за кілометром.

"І ми продовжимо це робити", — заявив глава Міноборони.

У тому ж інтерв'ю Рєзніков висловився і про армію супротивника. Так, російських окупантів міністр порівняв із "Паперовим тигром", це ніяка не друга армія світу, як багато аналітиків вважали до 24 лютого 2022 року.

Резніков нагадав, що багато політичних лідерів були впевнені в тому, що Україна впаде за 72 години після початку повномасштабної війни з Росією.

"Ми довели, що у нас був інший сценарій. Ми завдали їм поразки, ми відкинули їх і продовжуємо перемагати", — сказав міністр.

Крім того, він заявив, що Україна незабаром може отримати ракети ATACMS, а також нові західні танки та винищувачі.

Раніше Фокус повідомляв, що Штайнмайєр пообіцяв Україні надати 2 установки MARS, 4 PzH 2000 та системи ППО. Німецький президент переконаний, що Україні потрібний справедливий світ. А той, який пропонує Путін, приведе до нової війни.

Ще нагадаємо, що Ходжес розповів чому Захід не може закрити українське небо. За словами американського військового, Захід думав, що РФ атакуватиме порти, аеродроми та інші об'єкти військового значення, а не багатоквартирні житлові будинки.

Також повідомлялося, що українські майстри перетворили пікап Mitsubishi на носія РСЗВ "Град". На місці кузова Mitsubishi L200 змонтували пускову установку БМ-21 "Град" на поворотній платформі. Напрямники ракет зняли з підбитої російської РСЗВ.