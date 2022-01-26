Обошли Канаду и Польшу: Украина поднялась на 22 место в рейтинге армий мира (инфографика)

На европейском континенте украинская армия заняла 6 место, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2021 годом. У нашей страны одни из лучших в мире показателей по танкам, САУ и БТР.

В обновленном рейтинге Global Firepower-2022 Украина улучшила свои показатели и заняла 22 место в рейтинге самых сильных армий мира. Об этом сообщается на сайте рейтинга.

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Согласно обновленному рейтингу, Украина поднялась на три позиции с 25 на 22 в нынешнем году. Теперь по своей военной мощи Вооруженные силы находятся между Тайванем (21 место) и Канадой (23 место):

Тайвань — 21 место с показателем 0.3215 (чем ближе к нулю, тем лучше)

Украина — 22 место с показателем 0.3266

Канада — 23 место с показателем 0.3601

Польша — 24 место с показателем 0.4179

Швеция — 25 место с показателем 0.4231

Первая пятерка самых мощных армий мира осталась неизменной:

США — 1 место с показателем 0.0453

Россия — 2 место с показателем 0.0501

Китай — 3 место с показателем 0.0511

Индия — 4 место с показателем 0.0979

Япония — 5 место с показателем 0.1195

Стоит отметить, что разрыв между первыми тремя странами в рейтинге существенно уменьшился. Особенно, между Китаем и Россией, он составляет доли тысячных.

Самые лучшие показатели у Украины в рейтинге — САУ и БТР — 6 место в мире. Следом идет артиллерия — 7 место и реактивные системы залпового огня — 12 и танки — 13 место в мире. Хуже всего у украинской армии уже несколько лет подряд обстоят с флотом.

[ + – ] Зеленый цвет - идеально, синий - хорошо, серый - среднее, желтый - хуже среднего, красный - плохо

На европейском континенте самой сильной армией обладают Франция, Великобритания и Италия. Украина разместилась на 6 месте. В прошлом году ВСУ занимали 7 место после Польши.

[ + – ] ТОП-10 самых мощных армий Европы

По оценкам экспертов Сухопутные войска имеют (вероятнее всего, не в строю, а вместе со складскими запасами):

2596 танков

12 303 бронированных машин

1067 самоходных артиллерийских установок

2040 артиллерийских орудий

490 ракетных установок

Военно-воздушные силы:

69 истребителей/перехватчиков

32 транспортных самолета

71 учебных самолетов

5 специальных бортов

112 вертолетов

34 ударных вертолета

29 бомбардировщиков

Военно-морские силы:

1 фрегат

1 корвет

1 минный тральщик

13 патрульных суден

22 других корабля

Напомним, в Минобороны показали список военной помощи США за 2021 год. Украинская армия получила броневики, ПТРК Javelin и ряд другого вооружения на 450 млн долларов.

25 января в Украину прибыл третий самолет США с вооружением для ВСУ в рамках дополнительной оборонной помощи на общую сумму 20 млн долларов.