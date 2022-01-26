Обошли Канаду и Польшу: Украина поднялась на 22 место в рейтинге армий мира (инфографика)
На европейском континенте украинская армия заняла 6 место, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2021 годом. У нашей страны одни из лучших в мире показателей по танкам, САУ и БТР.
В обновленном рейтинге Global Firepower-2022 Украина улучшила свои показатели и заняла 22 место в рейтинге самых сильных армий мира. Об этом сообщается на сайте рейтинга.
Согласно обновленному рейтингу, Украина поднялась на три позиции с 25 на 22 в нынешнем году. Теперь по своей военной мощи Вооруженные силы находятся между Тайванем (21 место) и Канадой (23 место):
- Тайвань — 21 место с показателем 0.3215 (чем ближе к нулю, тем лучше)
- Украина — 22 место с показателем 0.3266
- Канада — 23 место с показателем 0.3601
- Польша — 24 место с показателем 0.4179
- Швеция — 25 место с показателем 0.4231
Первая пятерка самых мощных армий мира осталась неизменной:
- США — 1 место с показателем 0.0453
- Россия — 2 место с показателем 0.0501
- Китай — 3 место с показателем 0.0511
- Индия — 4 место с показателем 0.0979
- Япония — 5 место с показателем 0.1195
Стоит отметить, что разрыв между первыми тремя странами в рейтинге существенно уменьшился. Особенно, между Китаем и Россией, он составляет доли тысячных.
Самые лучшие показатели у Украины в рейтинге — САУ и БТР — 6 место в мире. Следом идет артиллерия — 7 место и реактивные системы залпового огня — 12 и танки — 13 место в мире. Хуже всего у украинской армии уже несколько лет подряд обстоят с флотом.
На европейском континенте самой сильной армией обладают Франция, Великобритания и Италия. Украина разместилась на 6 месте. В прошлом году ВСУ занимали 7 место после Польши.
По оценкам экспертов Сухопутные войска имеют (вероятнее всего, не в строю, а вместе со складскими запасами):
- 2596 танков
- 12 303 бронированных машин
- 1067 самоходных артиллерийских установок
- 2040 артиллерийских орудий
- 490 ракетных установок
Военно-воздушные силы:
- 69 истребителей/перехватчиков
- 32 транспортных самолета
- 71 учебных самолетов
- 5 специальных бортов
- 112 вертолетов
- 34 ударных вертолета
- 29 бомбардировщиков
Военно-морские силы:
- 1 фрегат
- 1 корвет
- 1 минный тральщик
- 13 патрульных суден
- 22 других корабля
Напомним, в Минобороны показали список военной помощи США за 2021 год. Украинская армия получила броневики, ПТРК Javelin и ряд другого вооружения на 450 млн долларов.
25 января в Украину прибыл третий самолет США с вооружением для ВСУ в рамках дополнительной оборонной помощи на общую сумму 20 млн долларов.