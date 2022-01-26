Обійшли Канаду та Польщу: Україна піднялася на 22 місце в рейтингу армій світу (інфографіка)
На європейському континенті українська армія посіла 6-е місце, піднявшись на одну позицію порівняно з 2021 роком. У нашої країни одні з найкращих у світі показників за танками, САУ та БТР.
В оновленому рейтингу Global Firepower-2022 Україна покращила свої показники та посіла 22 місце в рейтингу найсильніших армій світу. Про це повідомляє сайт рейтингу.
Згідно з оновленим рейтингом, Україна піднялася на три позиції з 25 на 22 цього року. Тепер за своєю військовою могутністю Збройні сили знаходяться між Тайванем (21 місце) і Канадою (23 місце):
- Тайвань — 21 місце з показником 0.3215 (чим ближче до нуля, тим краще);
- Україна — 22 місце з показником 0.3266;
- Канада — 23 місце з показником 0.3601;
- Польща – 24 місце з показником 0.4179;
- Швеція — 25 місце з показником 0.4231.
Перша п'ятірка найпотужніших армій світу залишилася незмінною:
- США — 1 місце з показником 0.0453;
- Росія — 2 місце з показником 0.0501;
- Китай — 3 місце з показником 0.0511;
- Індія — 4 місце з показником 0.0979;
- Японія — 5 місце з показником 0.1195.
Варто зазначити, що розрив між першими трьома країнами в рейтингу суттєво зменшився. Особливо, між Китаєм і Росією, він становить частки тисячних.
Найкращі показники України в рейтингу — САУ та БТР — 6 місце в світі. Далі йде артилерія — 7 місце та реактивні системи залпового вогню — 12 і танки — 13 місце в світі. Найгірше в української армії вже кілька років поспіль з флотом.
На європейському континенті найсильнішу армію має Франція, Великобританія та Італія. Україна розмістилася на 6-му місці. Минулого року ЗСУ посідали 7 місце після Польщі.
За оцінками експертів Сухопутні війська мають (найімовірніше, не в строю, а разом із складськими запасами):
- 2 596 танків;
- 12 303 броньованих машин;
- 1 067 самохідних артилерійських установок;
- 2 040 артилерійських знарядь;
- 490 ракетних установок.
Військово-повітряні сили:
- 69 винищувачів / перехоплювачів;
- 32 транспортні літаки;
- 71 навчальний літак;
- 5 спеціальних бортів;
- 112 вертольотів;
- 34 ударні вертольоти;
- 29 бомбардувальників.
Військово-морські сили:
- 1 фрегат;
- 1 корвет;
- 1 мінний тральщик;
- 13 патрульних суден;
- 22 інші кораблі.
Нагадаємо, у Міноборони показали список військової допомоги США за 2021 рік. Українська армія отримала броньовики, ПТРК Javelin і низку іншого озброєння на 450 млн доларів.
25 січня в Україну прибув третій літак США з озброєнням для ЗСУ в межах додаткової оборонної допомоги на загальну суму 20 млн доларів.