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Воєнний фокус

Обійшли Канаду та Польщу: Україна піднялася на 22 місце в рейтингу армій світу (інфографіка)

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рейтинг найсильніших армій світу
Фото: Слово і діло | Українська армія покращила свої показники порівняно з минулим роком

На європейському континенті українська армія посіла 6-е місце, піднявшись на одну позицію порівняно з 2021 роком. У нашої країни одні з найкращих у світі показників за танками, САУ та БТР.

В оновленому рейтингу Global Firepower-2022 Україна покращила свої показники та посіла 22 місце в рейтингу найсильніших армій світу. Про це повідомляє сайт рейтингу.

Згідно з оновленим рейтингом, Україна піднялася на три позиції з 25 на 22 цього року. Тепер за своєю військовою могутністю Збройні сили знаходяться між Тайванем (21 місце) і Канадою (23 місце):

  • Тайвань — 21 місце з показником 0.3215 (чим ближче до нуля, тим краще);
  • Україна — 22 місце з показником 0.3266;
  • Канада — 23 місце з показником 0.3601;
  • Польща – 24 місце з показником 0.4179;
  • Швеція — 25 місце з показником 0.4231.

Перша п'ятірка найпотужніших армій світу залишилася незмінною:

  • США — 1 місце з показником 0.0453;
  • Росія — 2 місце з показником 0.0501;
  • Китай — 3 місце з показником 0.0511;
  • Індія — 4 місце з показником 0.0979;
  • Японія — 5 місце з показником 0.1195.

Варто зазначити, що розрив між першими трьома країнами в рейтингу суттєво зменшився. Особливо, між Китаєм і Росією, він становить частки тисячних.

Найкращі показники України в рейтингу — САУ та БТР — 6 місце в світі. Далі йде артилерія — 7 місце та реактивні системи залпового вогню — 12 і танки — 13 місце в світі. Найгірше в української армії вже кілька років поспіль з флотом.

рейтинг армій світу
Зелений колір – ідеально, синій – добре, сірий – середнє, жовтий – гірше середнього, червоний – погано

На європейському континенті найсильнішу армію має Франція, Великобританія та Італія. Україна розмістилася на 6-му місці. Минулого року ЗСУ посідали 7 місце після Польщі.

найсильніші армії Європи
ТОП-10 найпотужніших армій Європи

За оцінками експертів Сухопутні війська мають (найімовірніше, не в строю, а разом із складськими запасами):

  • 2 596 танків;
  • 12 303 броньованих машин;
  • 1 067 самохідних артилерійських установок;
  • 2 040 артилерійських знарядь;
  • 490 ракетних установок.

Військово-повітряні сили:

  • 69 винищувачів / перехоплювачів;
  • 32 транспортні літаки;
  • 71 навчальний літак;
  • 5 спеціальних бортів;
  • 112 вертольотів;
  • 34 ударні вертольоти;
  • 29 бомбардувальників.

Військово-морські сили:

  • 1 фрегат;
  • 1 корвет;
  • 1 мінний тральщик;
  • 13 патрульних суден;
  • 22 інші кораблі.

Нагадаємо, у Міноборони показали список військової допомоги США за 2021 рік. Українська армія отримала броньовики, ПТРК Javelin і низку іншого озброєння на 450 млн доларів.

25 січня в Україну прибув третій літак США з озброєнням для ЗСУ в межах додаткової оборонної допомоги на загальну суму 20 млн доларів.