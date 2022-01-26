Обійшли Канаду та Польщу: Україна піднялася на 22 місце в рейтингу армій світу (інфографіка)

На європейському континенті українська армія посіла 6-е місце, піднявшись на одну позицію порівняно з 2021 роком. У нашої країни одні з найкращих у світі показників за танками, САУ та БТР.

В оновленому рейтингу Global Firepower-2022 Україна покращила свої показники та посіла 22 місце в рейтингу найсильніших армій світу. Про це повідомляє сайт рейтингу.

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Згідно з оновленим рейтингом, Україна піднялася на три позиції з 25 на 22 цього року. Тепер за своєю військовою могутністю Збройні сили знаходяться між Тайванем (21 місце) і Канадою (23 місце):

Тайвань — 21 місце з показником 0.3215 (чим ближче до нуля, тим краще);

Україна — 22 місце з показником 0.3266;

Канада — 23 місце з показником 0.3601;

Польща – 24 місце з показником 0.4179;

Швеція — 25 місце з показником 0.4231.

Перша п'ятірка найпотужніших армій світу залишилася незмінною:

США — 1 місце з показником 0.0453;

Росія — 2 місце з показником 0.0501;

Китай — 3 місце з показником 0.0511;

Індія — 4 місце з показником 0.0979;

Японія — 5 місце з показником 0.1195.

Варто зазначити, що розрив між першими трьома країнами в рейтингу суттєво зменшився. Особливо, між Китаєм і Росією, він становить частки тисячних.

Найкращі показники України в рейтингу — САУ та БТР — 6 місце в світі. Далі йде артилерія — 7 місце та реактивні системи залпового вогню — 12 і танки — 13 місце в світі. Найгірше в української армії вже кілька років поспіль з флотом.

[ + – ] Зелений колір – ідеально, синій – добре, сірий – середнє, жовтий – гірше середнього, червоний – погано

На європейському континенті найсильнішу армію має Франція, Великобританія та Італія. Україна розмістилася на 6-му місці. Минулого року ЗСУ посідали 7 місце після Польщі.

[ + – ] ТОП-10 найпотужніших армій Європи

За оцінками експертів Сухопутні війська мають (найімовірніше, не в строю, а разом із складськими запасами):

2 596 танків;

12 303 броньованих машин;

1 067 самохідних артилерійських установок;

2 040 артилерійських знарядь;

490 ракетних установок.

Військово-повітряні сили:

69 винищувачів / перехоплювачів;

32 транспортні літаки;

71 навчальний літак;

5 спеціальних бортів;

112 вертольотів;

34 ударні вертольоти;

29 бомбардувальників.

Військово-морські сили:

1 фрегат;

1 корвет;

1 мінний тральщик;

13 патрульних суден;

22 інші кораблі.

Нагадаємо, у Міноборони показали список військової допомоги США за 2021 рік. Українська армія отримала броньовики, ПТРК Javelin і низку іншого озброєння на 450 млн доларів.

25 січня в Україну прибув третій літак США з озброєнням для ЗСУ в межах додаткової оборонної допомоги на загальну суму 20 млн доларів.