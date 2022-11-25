"Друга трансформаторна": Данілов висміяв армію РФ за удари по інфраструктурі України
За словами Олексія Данілова, російські військові, які вихвалялися, що візьмуть Київ за три дні, виявилися здатними лише до війни з трансформаторами та підстанціями.
Секретар Ради національної безпеки й оборони назвав "трансформаторною армією" ЗС російських окупантів через обстріл 23 листопада енергетичної інфраструктури України. Свій твіт Олексій Данілов розмістив на особистій сторінці у твітері.
"Друга трансформаторна — тепер офіційно про російську армію, яка щодня веде "героїчну" боротьбу з українськими ГЕС і ТЕЦ", — написав Данілов.
Так, секретар РНБО обіграв популярну в російських ЗМІ фразу про те, що ЗС РФ посідають друге місце в рейтингу армій світу.
Данілов також назвав російських окупантів "покидьками", які вже намагалися позбавити Україну пального, а світ — зерна.
Він також висловив упевненість, що українці зможуть впоратися і з енергетичним фронтом.
Блекаут в Україні: що сталося в країні 23 листопада
У середу, 23 листопада, ЗС РФ випустили по Україні рекордну кількість ракет. Усі вони були спрямовані на ураження критичної енергетичної інфраструктури нашої країни. Внаслідок цього більшість регіонів України поринули в пітьму. У будинках українців зникли опалення і вода.
Крім того, внаслідок ракетних ударів окупантів по житлових будинках знову загинули мирні жителі.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як ЗСУ виганяють російських окупантів з української землі. За словами міністра, Україна спромоглася довести, що російська армія насправді далеко не "друга у світі".
Фокус також писав, що українським енергетикам 24 листопада вдалося відновити електропостачання у всіх регіонах після ракетних ударів РФ. Першими світло отримали об'єкти критичної інфраструктури.