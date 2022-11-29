"Нас чекає катастрофа": Симоньян висловилася про звільнення Криму та суд у Гаазі (відео)

За словами головного редактора пропагандистського RT Маргарити Симоньян, єдине, що залишається Росії у нинішній ситуації, це бомбардувати українську критичну інфраструктуру.

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Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що у разі програшу Російської Федерації у війні проти України, на всіх представників режиму чекає суд у Гаазі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Потрібно боятися програти, треба боятися зганьбитися і треба боятися зрадити своїх людей. Якщо ми примудримося програти, Гаага чекає навіть на двірника, який у Кремлі прибирає", — вважає пропагандистка.

Симоньян також згадала, що ЗСУ мають намір звільнити окупований РФ Крим. На її думку, єдиною вірною реакцією з боку Росії можуть бути лише бомбардування української інфраструктури.

Крім того, вона сказала, що громадянська інфраструктура "допомагає Україні воювати" і висловила подив позицією громадян РФ, які не підтримують ракетні атаки на Україну.

[ + – ] Маргарита Симоньян розмірковує про можливий програш РФ

Журналістка додала, що ніхто у РФ не хотів вдаватися до обстрілів інфраструктури України й заявила, що росіяни в цьому відношенні надто "добрі, ввічливі й навіть у чомусь лагідні".

Раніше ми писали про те, що Симоньян з'являється в ефірах російських телешоу в одязі, вартість якого перевищує зарплату середньостатистичного жителя РФ. Крім того, деякі дизайнери, які створюють ці вбрання, належать до ЛГБТ-спільноти, проти якої вступає пропагандистка.

Ще Фокус писав, що секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на публікацію пропагандистки Маргарити Симоньян, яка писала, що у майбутньому вони знову приїдуть до гостинного мирного Києва.

Нагадаємо, що Маргарита Симоньян була серед тих, хто виступав за проведення так званих референдумів на окупованих Росією українських теренах. На її думку, все мало пройти за "Кримським сценарієм".