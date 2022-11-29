"Нас ждет катастрофа": Симоньян высказалась об освобождении Крыма и суде в Гааге (видео)

По словам главреда пропагандистского RT Маргариты Симоньян, единственное, что остается России нынешней ситуации, это бомбить украинскую критическую инфраструктуру.

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Российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что в случае проигрыша Российской Федерации в войне против Украины, всех представителей режима ждет суд в Гааге. Об этом сообщают россСМИ.

"Нужно бояться проиграть, надо бояться опозориться и нужно бояться предать своих людей. Если мы умудримся проиграть, Гаага ждет даже дворника, который в Кремле убирает", — считает пропагандистка.

Симоньян также упомянула, что ВСУ намерены освободить оккупированный РФ Крым. По ее мнению, единственной верной реакцией со стороны России могут быть только бомбардировки украинской инфраструктуры.

Кроме того она сказала, что гражданская инфраструктура "помогает Украине воевать" и выразила недоумение позицией граждан РФ, которые не поддерживают ракетные атаки на Украину.

[ + – ] Маргарита Симоньян рассуждает о возможном проигрыше РФ

Журналистка добавила, что никто в РФ не хотел прибегать к обстрелам инфраструктуры Украины и заявила, что россияне в этом отношении слишком "добрые, вежливые и даже в чем-то кроткие".

Ранее мы писали о том, что Симоньян появляется в эфирах российских телешоу в одежде, стоимость которой превышает зарплату среднестатистического жителя РФ. Кроме того, некоторые дизайнеры, которые создают эти наряды, относятся к ЛГБТ-сообществу, против которого вступает пропагандистка.

Еще Фокус писал, что секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на публикацию пропагандистки Маргариты Симоньян, которая писала, что в будущем они снова приедут в гостеприимный мирный Киев.

Напомним, что Маргарита Симоньян была среди тех, кто выступал за проведение так называемых референдумов на оккупированных Россией украинских территориях. По ее мнению, все должно было пройти по "Крымскому сценарию".