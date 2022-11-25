"Ми їх сюди не запрошували": іранські інструктори росіян ліквідовані в Криму, — Данилов

За словами секретаря Ради національної безпеки України, Іран продовжує наполягати на тому, що не допомагає Росії зброєю. Однак підтвердити свої слова не в змозі.

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Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що іранських військових радників росіян було вбито в Криму. Про це пише видання The Guardian.

Крім того, Данилов попередив, що будь-які інші іранці на окупованій території України, які підтримують вторгнення Москви, також стануть мішенню. За його словами, іранці знаходилися в Криму, щоб допомогти Росії використати дрони-камікадзе Shahed-136, поставлені Тегераном.

"Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють із терористами та беруть участь у знищенні нашого народу, ми повинні їх убити", — заявив Данилов.

Крім того, секретар РНБО заявив, що у Тегерані продовжують заперечувати постачання зброї Росії Тегераном. Однак підтвердити це іранці не можуть. За словами Данилова, у росіян "бракує мізків", щоб самим розібратися, як керувати дронами-камікадзе.

"У сучасному світі нічого не приховаєш. Це лише питання часу, коли це буде оприлюднено", — сказав Данилов.

Крім того, він заявив, що поки неясно, чи наважився Іран на постачання балістичних ракет до Росії. Робить усе можливе для того, щоб цього не сталося. Якщо ж іранські ракети все ж таки опиняться в РФ, то це буде говорити про те, що сама Росія зараз не в змозі виготовляти свої ракети.

Позиція Ізраїлю

Олексій Данилов також прокоментував позицію Ізраїлю. За його словами, вона добре зрозуміла і зрозуміла Україні.

"Ще раз зазначу, що в сучасному світі нічого не приховаєш, підтримку чи відсутність підтримки. Ви за демократів чи авторитаристів? На чиєму ти боці?" — зазначив Данилов.

Видання пише, що відносини України з Ізраїлем є прикладом сірої зони. Існує довгий список ізраїльської військової техніки, яку київський уряд хотів би придбати, але Ізраїль прагнув уникнути відплати Москви та намагався зображати себе нейтральним.

За словами журналістів, ще більше ускладнює ситуацію те, що перемогу на виборах в Ізраїлі здобула партія Біньяміна Нетаніягу, оскільки у нього, як повідомляється, "теплі відносини" з президентом РФ Володимиром Путіним. Проте участь Ірану за Росії також вплине на розрахунки Ізраїлю.

Хто такий Біньямін Нетаніягу?

Біньямін Нетаніягу — це ізраїльський політик, голова націонал-ліберальної партії "Лікуд". Є першим прем'єр-міністром Ізраїлю, який народився після проголошення незалежності. 1 листопада в Ізраїлі відбулися позачергові вибори, на яких перемогу здобула партія "Лікуд".

Раніше Фокус писав, що експерт розповів, як ЗСУ борються з іранськими дронами-камікадзе Shahed. На думку Павла Кащука, українським силам ППО є ще куди розвиватися, а ось іранські БПЛА практично вичерпали свої можливості.

Ще нагадаємо, що у Сирії ліквідували іранського офіцера, який відповідав за дрони та ракетну програму. Іранське командування звинувачує у вбивстві Ізраїль та обіцяє помститися. Офіцер вибухнув у своїй машині, яку замінували.