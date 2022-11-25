"Мы их сюда не приглашали": иранские инструкторы россиян ликвидированы в Крыму, — Данилов

По словам секретаря Совета нацбезопасности Украины, Иран продолжает настаивать на том, что не помогает России оружием. Однако подтвердить свои слова не в состоянии.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что иранские военные советники россиян были убиты в Крыму. Об этом пишет издание The Guardian.

Кроме того, Данилов предупредил, что любые другие иранцы на оккупированной территории Украины, поддерживающие вторжение Москвы, также станут мишенью. По его словам, иранцы находились в Крыму, чтобы помочь России использовать дроны-камикадзе Shahed-136, поставленные Тегераном.

"Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашего народа, мы должны их убить", — заявил Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО заявил, что в Тегеране продолжают отрицать поставки оружия России Тегераном. Однако подтвердить это иранцы не могут. По словам Данилова, у россиян "не хватает мозгов", чтобы самим разобраться, как управлять дронами-камикадзе.

"В современном мире ничего не скроешь. Это всего лишь вопрос времени, когда это будет обнародовано", — сказал Данилов.

Кроме того, он заявил, что пока неясно, решился ли Иран на поставки баллистических ракет в Россию. Делает все возможное для того, чтобы этого не произошло. Если же иранские ракеты все же окажутся в РФ, то это будет говорить о том, что сама Россия сейчас не в состоянии производить свои ракеты.

Позиция Израиля

Алексей Данилов также прокомментировал позицию Израиля. По его словам, она хороша ясна и понятна Украине.

"Еще раз отмечу, что в современном мире ничего не скроешь, поддержку или отсутствие поддержки. Вы за демократов или за авторитаристов? На чьей ты стороне?" — отметил Данилов.

Издание пишет, что отношения Украины с Израилем являются примером серой зоны. Существует длинный список израильской военной техники, которую киевское правительство хотело бы приобрести, но Израиль стремился избежать возмездия Москвы и пытался изображать себя нейтральным.

По словам журналистов, еще больше усложняет ситуацию то, что победу на выборах в Израиле одержала партия Биньямина Нетаниягу, поскольку у него, как сообщается, "теплые отношения" с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако участие Ирана на стороне России также повлияет на расчеты Израиля.

Кто такой Биньямин Нетаниягу?

Биньямин Нетаниягу – это израильский политик, глава национал-либеральной партии "Ликуд". Является первым премьер-министром Израиля, родившимся после провозглашения независимости. 1 ноября в Израиле прошли внеочередные выборы, на которых победу одержала партия "Ликуд".

Ранее Фокус писал, что эксперт рассказал, как ВСУ борятся с иранскими дронами-камикадзе Shahed. По мнению Павла Кащука, украинским силам ПВО еще есть куда развиваться, а вот иранские БПЛА практически исчерпали свои возможности.

Еще напомним, что в Сирии ликвидировали иранского офицера, отвечавшего за дроны и ракетную программу. Иранское командование обвиняет в убийстве Израиль и обещает отомстить. Офицер взорвался в своей машине, которую заминировали.