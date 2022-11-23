Эксперт рассказал, как ВСУ борятся с иранскими дронами-камикадзе Shahed

По мнению Павла Кащука, украинским силам ПВО еще есть, куда развиваться, а вот иранские БПЛА практически исчерпали свои возможности.

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Украинские войска продолжают сбивать иранские дроны-камикадзе линейки Shahed, которые запускает Россия. Украинский волонтер и основатель портала InfoCar Павел Кащук в интервью YouTube-каналу "ҐРУНТ" рассказал об особенностях борьбы с такими беспилотниками.

По его словам, россияне учатся эффективнее применять иранские дроны и обходить системы ПВО в Украине, а одновременно с этим украинские войска тренируются лучше их сбивать. Оккупанты пока не применяли некоторые хитрости, чтобы получить преимущество над ВСУ, и возможно, вовсе до них не додумаются.

"Я думаю, что статистика не такая крутая, как нам заявляют, но неплохая. Думаю, мы развиваемся быстрее, чем они, но стоит понимать, что нам еще есть куда развиваться, а им уже недалеко. То есть они уже возле оптимальной точки применения, а мы еще можем получить новые средства борьбы", — прокомментировал Павел Кащук.

Волонтер рассказал, что вместе с командой собирает макеты беспилотников, чтобы украинские военные тренировались на них сбивать Shahed. Среди всех доступных украинцам средств стрелковое оружие наименее эффективно работает против иранских БПЛА, но нельзя им пренебрегать. Намного лучше с дронами-камикадзе справляются системы ПВО и зенитно-ракетные комплексы, которые Украина получает от зарубежных партнеров, но ВСУ не получают их в достаточном количестве.

"Украина — первая страна мира, которая столкнулась с настолько распространенным по географической территории терроризмом. Мы всегда ожидаем, чего-то от мирового опыта, от опыта западных партнеров: вот они нас научат, помогут и так далее. Но "Шахеды" — это некий мейнстрим, что-то новенькое, и с ними мало кто умеет бороться", — отметил эксперт.

Ранее основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов заявил, что Украина должна делать свои аналоги Shahed. По его мнению, в стране есть все необходимые компоненты, включая двигатели — их можно переставить с бензопил.

Британская разведка признала, что Украина все успешнее сбивает дроны-камикадзе Shahed-136. По подсчетам экспертов, украинская система ПВО перехватывает до 85% беспилотников, запущенных ВС РФ.