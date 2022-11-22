"Украина должна делать свои дроны "Шахед" с моторами от бензопилы", — эксперт

Малую мощность ударных дронов можно компенсировать большим количеством, создавая целые стаи БПЛА-камикадзе.

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Юрий Касьянов, основатель проекта A.Drones, считает, что Украина могла бы поставить на поток производство недорогих боевых беспилотников. Для этого в стране есть необходимые комплектующие и даже столь ценные двигатели.

В своем Facebook Касьянов написал, что в РФ будут делать военные дроны, основываясь на иранских разработках. Специалист считает, что в России не будет проблем ни с электроникой (может помочь КНР), ни с двигателями (может продать Иран). А что касается фюзеляжей, то с этой работой россияне справятся самостоятельно.

"Как известно, бОльшая часть электроники на "Шахедах" американского или тайваньского происхождения, а двигатель — иранская копия австрийского Rotax. Думаю, русские вполне могут найти все аналоги в дружественном Кремлю Китае", — рассуждает Юрий.

Касьянов предлагает альтернативу и для украинцев, потому как просто усилить ПВО, конечно, необходимо, но все же недостаточно. Юрий полагает, что в Украине стоит наладить выпуск БПЛА, но не аналогичных Shahed, а совсем иного порядка. Эксперт уверен, что собрать дрон вроде Shahed-129 или Shahed-136 не получится, потому что нет подходящих двигателей в большом количестве, т.е. производство не станет массовым. Также Касьянов отметил, что австрийский производитель двигателей Rotax "не горит желанием" помогать украинским разработчикам БПЛА. Китай тоже нельзя считать надежным партнером, по его мнению.

"Правильный вариант выхода их производственного тупика — разрабатывать и производить дроны-камикадзе другого класса, в другой весовой категории, более легкие, менее заметные, более дешевые, с доступными моторами от… бензопилы, например", — предлагает Юрий Касьянов.

Даже при меньшей мощности можно добиться успехов, потому что появится возможность создавать ударные беспилотники в больших количествах.

"Рою дешевых дронов что-то противопоставить сложно. Это настоящие "боевые комары". И это не пустые размышления. Так уже делается", — заключил Касьянов.

Писали ранее, что инженер из Кривого Рога испытал два дрона — легкие и маневренные, которые можно запускать с рук. Один создан для разведки, а второй — для атаки.