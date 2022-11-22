"Україна має робити свої дрони "Шахід" з моторами від бензопили", — експерт

Малу потужність ударних дронів можна компенсувати великою кількістю, створюючи цілі зграї БПЛА-камікадзе.

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Юрій Касьянов, засновник проєкту A.Drones, вважає, що Україна могла б поставити на потік виробництво недорогих бойових безпілотників. Для цього в країні є необхідні деталі для комплектування та навіть такі цінні двигуни.

У своєму Facebook Касьянов написав, що у РФ робитимуть військові дрони, ґрунтуючись на іранських розробках. Фахівець вважає, що у Росії не буде проблем ні з електронікою (може допомогти КНР), ні з двигунами (може продати Іран). А щодо фюзеляжів, то з цією роботою росіяни впораються самостійно.

"Як відомо, велика частина електроніки на "Шахідах" американського або тайванського походження, а двигун — іранська копія австрійського Rotax. Думаю, росіяни цілком можуть знайти всі аналоги у дружньому Кремлю Китаї", — розмірковує Юрій.

Касьянов пропонує альтернативу і для українців, бо просто посилити ППО, звичайно, необхідно, але все ж таки недостатньо. Юрій вважає, що в Україні варто налагодити випуск БПЛА, але не аналогічних Shahed, а зовсім іншого типу. Експерт упевнений, що зібрати дрон на кшталт Shahed-129 або Shahed-136 не вийде, тому що немає потрібних двигунів у великій кількості, тобто виробництво не стане масовим. Також Касьянов зазначив, що австрійський виробник двигунів Rotax "не горить бажанням" допомагати українським розробникам БПЛА. Китай також не можна вважати надійним партнером, на його думку.

"Правильний варіант виходу їхнього виробничого глухого кута — розробляти і виробляти дрони-камікадзе іншого класу, в іншій ваговій категорії, легші, менш помітні, дешевші, з доступними моторами від... бензопили, наприклад", — пропонує Юрій Касьянов.

Навіть за меншої потужності можна досягти успіхів, тому що з'явиться можливість створювати ударні безпілотники у великих кількостях.

"Рою дешевих дронів щось протиставити складно. Це справжні "бойові комарі". І це не порожні роздуми. Так уже робиться", — сказав Касьянов.

Писали раніше, що інженер із Кривого Рогу випробував два дрони — легкі та маневрені, які можна запускати з рук. Один створений для розвідки, а другий для атаки.