В Сирии ликвидировали иранского офицера, отвечавшего за дроны и ракетную программу

Иранское командование обвиняет в убийстве Израиль и обещает отомстить. Офицер взорвался в своей машине, которую заминировали.

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В Дамаске был ликвидирован высокопоставленный офицер аэрокосмического командования КСИР Дауда Джафари. Об этом сообщает израильский русскоязычный портал Newsru.co.il

22 ноября Корпус стражей Исламской революции заявил о ликвидации офицера Дауда Джафари. В убийстве они обвиняют Израиль. Иранский военный находился в Сирии для консультаций местных проиранских сил. Заявляется, что взрывчатка была установлена в автомобиль. Она сработала как только Джафари сел в авто.

В КСИР обещают отомстить Израилю. Традиционно Иерусалим на обвинения не отвечает. Однако издание Walla пишет, что убийство старшего офицера произошла после несколько дней как иранский дрон-камикадзе атаковал судно в Оманском заливе. Оно косвенно принадлежало Израилю.

Известно, что под руководством Дауды была программа беспилотных летательных аппаратов и ракетные войска Корпуса стражей Исламской революции. Сам Джафари известен тем, что в 2016 году был участником операции по захвату американских моряков в Персидском заливе. На тот момент он имел звание полковника.

Напомним, 17 ноября иранский БПЛА атаковал израильский танкер у берегов Омана, однако само судно шла под флагом Либерии.

Ранее в ВВС Украины заявили, что РФ может не получить иранские баллистические ракеты из-за определенных дипломатических факторов.