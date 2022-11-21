Россия может не получить иранские баллистические ракеты, – командование ВВС

Как заявил Юрий Игнат, вероятно есть определенные "факторы" с дипломатией, которые влияют на возможность поставок ракет.

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Россия может не получить иранские баллистические ракеты через определенные "факторы". Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает АрміяInform.

По словам Игната, у РФ возникли определенные трудности с получением баллистических ракет. Возможно, какие-то страны влияют на переговорный процесс.

"Может быть, есть какие-то "факторы", возможно, включены какие-то дипломатические ресурсы, возможно, какие-то переговорные процессы, возможно, какие-то страны на это влияют. Будем надеяться, что террористы не получат эти ракеты", — заявил Игнат.

Вместе с тем Украине стоит готовиться к любым вызовам. Россия и без иранских ракет может продолжать террор. Однако врагу нужно какое-то время, чтобы накопить собственные ракеты, все зависит от состояния их производства. РФ нужно искать в "закромах родины" ракеты для массированных обстрелов.

Сейчас российский ВПК столкнулся с проблемой из-за отсутствия иностранных деталей, необходимых для производства ракет.

Напомним, в СМИ сообщали, что РФ накопила ресурсы и сырье для производства своих ракет незадолго до полномасштабного вторжения в Украину.

Также сообщалось, что Иран и РФ заключили соглашение о создании сотен БПЛА на территории РФ.