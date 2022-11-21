Росія може не отримати іранські балістичні ракети, — командування ВПС

Як заявив Юрій Ігнат, імовірно, є певні "чинники" з дипломатією, які впливають на можливість постачання ракет.

Related video

Росія може не отримати іранські балістичні ракети через певні "чинники". Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає АрміяInform.

За словами Ігната, в РФ виникли певні труднощі з отриманням балістичних ракет. Можливо, якісь країни впливають на процес переговорів.

"Можливо, є якісь "чинники", можливо, включені якісь дипломатичні ресурси, можливо, якісь переговорні процеси, можливо, якісь країни на це впливають. Сподіватимемося, що терористи не отримають ці ракети", — заявив Ігнат.

Водночас Україні варто готуватися до будь-яких викликів. Росія і без іранських ракет може продовжувати терор. Однак ворогові потрібен якийсь час, щоб накопичити власні ракети, все залежить від стану їхнього виробництва. РФ потрібно шукати в "засіках батьківщини" ракети для масованих обстрілів.

Наразі російський ВПК зіштовхнувся з проблемою через відсутність іноземних деталей, необхідних для виробництва ракет.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що РФ накопичила ресурси та сировину для виробництва своїх ракет незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну.

Також повідомлялося, що Іран і РФ уклали угоду про створення сотень БПЛА на території РФ.