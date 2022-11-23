У Сирії ліквідували іранського офіцера, який відповідав за дрони та ракетну програму

Іранське командування звинувачує у вбивстві Ізраїль та обіцяє помститися. Офіцер вибухнув у своїй машині, яку замінували.

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У Дамаску було ліквідовано високопоставленого офіцера аерокосмічного командування КВІР Дауда Джафарі. Про це повідомляє ізраїльський російськомовний портал Newsru.co.il

22 листопада Корпус вартових Ісламської революції заявив про ліквідацію офіцера Дауда Джафарі. У вбивстві вони звинувачують Ізраїль. Іранський військовий перебував у Сирії для консультацій місцевих проіранських сил. Заявляється, що вибухівку було встановлено в автомобіль. Вона спрацювала, щойно Джафарі сів в авто.

У КВІР обіцяють помститися Ізраїлю. Традиційно Єрусалим на звинувачення не відповідає. Проте видання Walla пише, що вбивство старшого офіцера сталося після кількох днів, як іранський дрон-камікадзе атакував судно в Оманській затоці. Воно опосередковано належало Ізраїлю.

Відомо, що під керівництвом Дауди була програма безпілотних літальних апаратів і ракетні війська Корпусу вартових Ісламської революції. Сам Джафарі відомий тим, що в 2016 році був учасником операції із захоплення американських моряків у Перській затоці. На той момент він мав звання полковника.

Нагадаємо, 17 листопада іранський БПЛА атакував ізраїльський танкер біля берегів Оману, проте саме судно йшло під прапором Ліберії.

Раніше у ВПС України заявили, що РФ може не отримати іранські балістичні ракети через певні дипломатичні фактори.