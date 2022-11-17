Иранский БПЛА атаковал израильский танкер у берегов Омана: флот США провел операцию (фото)

Танкер Pacific Zircon шел под флагом Либерии. Центральное командование американских войск заявляет о наличии на месте удара обломков ударного иранского дрона Shahed.

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Иранский ударный беспилотник атаковал танкер Израиля у берегов Омана 17 ноября. Об этом сказано в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США в Twitter.

Танкер Pacific Zircon был под флагом Либерии, пострадавших в результате нет, добавило американское командование.

"Данная атака БПЛА на гражданское судно еще раз показывает дестабилизирующее поведение и злонамеренную деятельность Ирана в регионе", — заявил командующий Центральным командованием США, генерал армии Майкл Курилла.

[ + – ] Танкер Pacific Zircon был под флагом Либерии

В ответ началась многосторонняя операция под руководством фрегата британского королевского флота HMS Lancaster при участии американского эсминца с управляемыми ракетами USS The Sullivans, патрульного корабля и катера ВМС США.

Агентство Reuters пишет, что израильский чиновник обвинил Иран в нападении на танкер Pacific Zircon, контролируемый компанией Eastern Pacific Shipping.

Представитель министерства обороны одной из стран Ближнего Востока в общении с Associated Press сказал, что танкер Pacific Zircon принадлежит израильскому миллиардеру Идану Оферу.

Компания заявила, что беспилотник проразил танкер примерно в 240 километрах от побережья Омана. Судно получило незначительные повреждения, утечки топлива не было.

Иран запустил беспилотник Shahed

Представитель Белого дома сказал об уверенности Штатов в пуске дрона из Ирана. В Центральном командовании США заявляют о нахождении обломков ударного беспилотника Shahed.

[ + – ] США ввели санкции против разработчика дронов Shahed Aviation Industries Фото: Скриншот

Иранское издание Nournews, связанное с высшим органом безопасности страны, обвинило Израиль в нападении на танкер.

Правительство в Тегеране не признало атаку на судно. Миссия Ирана при ООН не сразу ответила на просьбу прокомментировать ситуацию, но заявила о готовности встретиться с Украиной для расследования использования БПЛА в войне с Россией.

"Любые обвинения или действия против Ирана до этой встречи неприемлемы и будут отклонены", — заявила иранская сторона.

Напомним, что Израиль вынужденно ускоряет работу по созданию ЗРК Arrow-4 из-за угроз Ирана о создании гиперзвуковых ракет. Особое внимание уделили созданию качественных датчиков раннего предупреждения.

Фокус ранее писал, что в иранском БПЛА Shahed-136 нашли детали, произведенные в 35 иностранных компаниях.

США уже ввели санкции против разработчика дронов — Shahed Aviation Industries. Активы компании заблокированы, а сотрудничество с американскими предприятиями заморожено.