Иранский БПЛА атаковал израильский танкер у берегов Омана: флот США провел операцию (фото)
Танкер Pacific Zircon шел под флагом Либерии. Центральное командование американских войск заявляет о наличии на месте удара обломков ударного иранского дрона Shahed.
Иранский ударный беспилотник атаковал танкер Израиля у берегов Омана 17 ноября. Об этом сказано в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США в Twitter.
Танкер Pacific Zircon был под флагом Либерии, пострадавших в результате нет, добавило американское командование.
"Данная атака БПЛА на гражданское судно еще раз показывает дестабилизирующее поведение и злонамеренную деятельность Ирана в регионе", — заявил командующий Центральным командованием США, генерал армии Майкл Курилла.
В ответ началась многосторонняя операция под руководством фрегата британского королевского флота HMS Lancaster при участии американского эсминца с управляемыми ракетами USS The Sullivans, патрульного корабля и катера ВМС США.
Агентство Reuters пишет, что израильский чиновник обвинил Иран в нападении на танкер Pacific Zircon, контролируемый компанией Eastern Pacific Shipping.
Представитель министерства обороны одной из стран Ближнего Востока в общении с Associated Press сказал, что танкер Pacific Zircon принадлежит израильскому миллиардеру Идану Оферу.
Компания заявила, что беспилотник проразил танкер примерно в 240 километрах от побережья Омана. Судно получило незначительные повреждения, утечки топлива не было.
Иран запустил беспилотник Shahed
Представитель Белого дома сказал об уверенности Штатов в пуске дрона из Ирана. В Центральном командовании США заявляют о нахождении обломков ударного беспилотника Shahed.
Иранское издание Nournews, связанное с высшим органом безопасности страны, обвинило Израиль в нападении на танкер.
Правительство в Тегеране не признало атаку на судно. Миссия Ирана при ООН не сразу ответила на просьбу прокомментировать ситуацию, но заявила о готовности встретиться с Украиной для расследования использования БПЛА в войне с Россией.
"Любые обвинения или действия против Ирана до этой встречи неприемлемы и будут отклонены", — заявила иранская сторона.
Напомним, что Израиль вынужденно ускоряет работу по созданию ЗРК Arrow-4 из-за угроз Ирана о создании гиперзвуковых ракет. Особое внимание уделили созданию качественных датчиков раннего предупреждения.
Фокус ранее писал, что в иранском БПЛА Shahed-136 нашли детали, произведенные в 35 иностранных компаниях.
США уже ввели санкции против разработчика дронов — Shahed Aviation Industries. Активы компании заблокированы, а сотрудничество с американскими предприятиями заморожено.