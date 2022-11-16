Иранская гиперзвуковая угроза: в Израиле ускоряют разработку ЗРК Arrow-4

Если в Тегеране действительно разработали гиперзвуковой оружие, то их будет крайне сложно перехватывать. Из Ирана до Израиля ракета сможет долететь за 4 минуты.

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В Минобороны Израиля ускоряют работу по созданию ЗРК Arrow-4 на фоне заявления Ирана о создании гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает Breaking Defense.

Израильская разведка пытается подтвердить заявление Ирана о том, что он успешно разработал гиперзвуковую баллистическую ракету. Заявление не стало неожиданностью и в последние два месяца источники издания утверждают, что в Израиле ускоряют усилия по разработке Arrow-4.

Работы над зенитно-ракетным комплексом Arrow-4 длятся уже несколько лет. Она началась сразу же после сообщений, что в Иране начали разрабатывать технологии для создания дальнобойных крылатых ракет. Соответствующие средства Иран рассчитывал получить из Северной Кореи.

Сейчас управление противоракетной обороны Минобороны Израиля сосредоточивают внимание на создании более качественных датчиков раннего предупреждения и систем, предназначенных для перехвата ракет большой дальности, в том числе гиперзвуковых ракет.

"Многие глаза в небе наблюдают за каждым маленьким знаком, который может указывать на уровень угроз со стороны этих двух систем вооружений (баллистические и гиперзвуковые)", — заявил высокопоставленный источник в Израиле, связанный с операцией по противоракетной обороне в Израиле.

В чем сложность перехвата гиперзвуковых ракет?

Перед этим в Иране заявили, что они разработали гиперзвуковую ракету, способная лететь со скоростью более чем в пять раз выше скорости звука и по сложным траекториям, которые сложно предугадывать.

Издание также поговорило с одним из экспертов по оружию, который говорит, что в отличие от баллистических ракет, невозможно предсказать точку удара гиперзвуковой ракеты. Для их перехвата нужны комплексы, которые находятся в разработке.

Если баллистическую ракету "Седжил" запустят из Ирана по Тель-Авиву, то она может достичь города за 6-7 минут. Гиперзвуковая ракета может достичь цели за 4 минуты.

Напомним, 10 ноября в Иране заявили о создании гиперзвуковой баллистической ракеты. Заявляется, что она сможет преодолеть любую противоракетную защиту.

Также в Израиле разрабатывают дальнобойные дроны для ударов по Ирану. Для этого их создают очень тихими.