Іранська гіперзвукова загроза: в Ізраїлі прискорюють розробку ЗРК Arrow-4

Якщо в Тегерані дійсно розробили гіперзвукову зброю, то їх буде вкрай складно перехоплювати. З Ірану до Ізраїлю ракета зможе долетіти за 4 хвилини.

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У Міноборони Ізраїлю прискорюють роботу щодо створення ЗРК Arrow-4 на тлі заяви Ірану про створення гіперзвукових ракет. Про це повідомляє Breaking Defense.

Ізраїльська розвідка намагається підтвердити заяву Ірану про те, що він успішно розробив гіперзвукову балістичну ракету. Заява не стала несподіванкою й останні два місяці джерела видання стверджують, що в Ізраїлі прискорюють зусилля розробки Arrow-4.

Роботи над зенітним ракетним комплексом Arrow-4 тривають кілька років. Вона почалася відразу після повідомлень, що в Ірані почали розробляти технології для створення далекобійних крилатих ракет. Відповідні кошти Іран розраховував отримати із Північної Кореї.

Наразі управління протиракетної оборони Міноборони Ізраїлю зосереджують увагу на створенні якісніших датчиків раннього попередження та систем, призначених для перехоплення ракет великої дальності, зокрема гіперзвукових ракет.

"Багато очей у небі спостерігають за кожним маленьким знаком, який може вказувати на рівень загроз з боку цих двох систем озброєнь (балістичні та гіперзвукові)", — заявило високопоставлене джерело в Ізраїлі, пов'язане з операцією з протиракетної оборони в Ізраїлі.

У чому складність перехоплення гіперзвукових ракет?

Перед цим в Ірані заявили, що вони розробили гіперзвукову ракету, здатну летіти зі швидкістю більш ніж у п'ять разів вище за швидкість звуку і за складними траєкторіями, які складно передбачати.

Видання також поговорило з одним з експертів зі зброї, який каже, що на відміну від балістичних ракет неможливо передбачити точку удару гіперзвукової ракети. Для їхнього перехоплення потрібні комплекси, які перебувають у розробці.

Якщо балістичну ракету "Саджил" запустять з Ірану по Тель-Авіві, то вона може досягти міста за 6-7 хвилин. Гіперзвукова ракета може досягти цілі за 4 хвилини.

Нагадаємо, 10 листопада в Ірані заявили про створення гіперзвукової балістичної ракети. Заявляється, що вона зможе подолати будь-який протиракетний захист.

Також в Ізраїлі розробляють далекобійні дрони для ударів по Ірану. І тому їх створюють дуже тихими.