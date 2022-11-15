Ізраїль розробляє далекобійні дрони-невидимки для ударів по Ірану

Розробники зосередилися на тихіших двигунах і нових типах корисного навантаження, стверджують джерела.

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Уряд Ізраїлю доручив місцевим підприємствам розробити швидші, далекобійні та непомітні дрони для протистояння Ірану. Про це пише видання Breaking Defense, посилаючись на джерела у сфері оборони.

Ізраїль розглядає варіанти атаки Ірану в майбутньому, тому потребує нових ударних безпілотників. Джерела стверджують, що зараз ізраїльські компанії збирають щонайменше три дрони, які знаходяться на різних стадіях виробництва: одні є принципово новими моделями, а інші — модифікаціями вже наявних.

Розробники переважно намагаються збільшити термін служби БПЛА і зробити їх "невидимими" для радарів. Наприклад, безпілотник Hermes-450 оснащений дуже гучним роторним двигуном, звуки якого не завдають особливих проблем під час польотів над сектором Газа та Західним берегом, але можуть зірвати далекі операції. Кілька років тому компанії IAF і Elbit прикріпили до БПЛА глушники, щоб знизити гучність, але цього виявилося недостатньо, тому новим дронам потрібні силові установки інших типів.

Одне з джерел додало, що Міністерство оборони Ізраїлю також зацікавлене у розробці нових типів корисного навантаження, які дозволять виконувати різноманітні завдання під час далеких польотів. Крім того, чиновники розглядають легкі БПЛА з дуже потужними боєголовками та можливість дозаправки у повітрі.

Ізраїль довгі роки приховував наявність безпілотників власного виробництва, і лише цього літа уряд країни зняв цензурну заборону висвітлення цієї теми у ЗМІ. За словами численних джерел, уряд пішов на такий крок через значний тиск із боку промислових компаній, які хочуть вийти на закордонні ринки.

Найвідомішими ізраїльськими бойовими дронами наразі є Hermes-450 виробництва Elbit systems та Heron-TP виробництва Israel Aerospace Industries (IAI). Hermes-450 має злітну масу 550 кг та максимальне корисне навантаження 180 кг, тривалість польоту 17 годин і максимальну висоту 5,5 км. Heron-TP має максимальну злітну вагу 5 670 кг, максимальне корисне навантаження 2 700 кг, 30 годин автономної роботи та максимальну висоту приблизно 14 км.

Як стверджують чиновники, це лише "верхівка айсберга", і в арсеналі ізраїльської армії є інші безпілотники, оснащені спеціальним озброєнням і корисним навантаженням. Ізраїль регулярно використовує ці дрони для завдання далеких точкових ударів по всьому Близькому сходу, проте інформація про них суворо засекречена. Одна з останніх операцій відбулася у вівторок, 8 листопада: БПЛА уразив колону вантажівок, яка їхала з Ірану в Сирію, загинуло 15 людей.

Нещодавно в Ізраїлі представили новий дрон-камікадзе Viper. Компанія SpearUAV розповіла, що оснастила БПЛА особливою системою штучного інтелекту, що дозволяє виявляти, визначати, відстежувати й уражати цілі з високою точністю.

Писали також, що 21 жовтня армія оборони Ізраїлю знищила завод із виробництва іраїнських дронів у Сирії. Безпілотник завдав удару по підприємству в районі військового аеропорту Дімас у Дамаску, пошкодивши промислове обладнання.